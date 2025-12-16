ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
273
Час на прочитання
1 хв

Це справжній французький шик: 62-річна Філіппін Леруа-Больє викликала фурор мереживною мінісукнею

Цього тижня на Netflix виходить довгоочікуваний п’ятий сезон популярного серіалу «Емілі в Парижі». Грандіозна прем’єра шоу відбулася у столиці Франції.

Автор публікації
Юлія Каранковська
Філіппін Леруа-Больє

Філіппін Леруа-Больє / © Associated Press

На червону доріжку заходу прийшли виконавиці головних ролей — Лілі Коллінз, Ешлі Парк та Філіппін Леруа-Больє. Однак попри те, що усі акторки мали приголомшливий вигляд у своїх вечірніх сукнях, саме 62-річна француженка Леруа-Больє продемонструвала справжній шик та вишуканість.

Лілі Коллінз, Ешлі Парк та Філіппін Леруа-Больє / © Associated Press

Лілі Коллінз, Ешлі Парк та Філіппін Леруа-Больє / © Associated Press

Філіппін обрала для заходу коротку чорну мереживну сукню з довгим, вільним шлейфом, прикрашеним рюшами від Модного дому Saint Laurent. Також у вбрання були довгу рукави та глибоке декольте.

Філіппін Леруа-Больє / © Associated Press

Філіппін Леруа-Больє / © Associated Press

Акторка доповнила образ прозорими колготками у чорні цятки, класичними туфлями на підборах із ремінцем, а також прикрасами — браслетами на зап’ястях та сережками. Також Філіппін додала до луку об’ємну шубу із хутра, яку просто скинула з плечей і тримала недбало у руці.

Дата публікації
Кількість переглядів
273
