- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 199
- Час на прочитання
- 2 хв
Це сумна історія: Вікторія Бекхем розкрила секрет, чому ніколи не усміхається на публіці
За минулі роки ім’я Вікторії Бекхем стало синонімом її надутих губ та постійної відсутності усмішки на обличчі на публічних заходах.
51-річна модельєрка розповіла про справжню причину, через яку вона не демонструє свої білі зуби на червоній доріжці.
В інтерв’ю для свого однойменного документального серіалу на Netflix вона розповіла, що все звелося до того, що Девід опинився на її «хорошій стороні». У буквальному сенсі, коли пара з’являється разом на доріжці, Девід завжди стоїть з лівого боку від Вікторії, а з цього ракурсу усмішка Вікі має не найкращий вигляд, вважає дизайнерка.
«От факт, усі ці роки я мала нещасливий вигляд, бо коли ми стояли на червоній доріжці, цей хлопець завжди стояв ліворуч. Я й не усвідомлювала, що коли я усміхаюся, а я усміхаюся! — то я усміхаюся лівою стороною, бо якщо я усміхаюся правою стороною, то маю нездоровий вигляд. Тому я усміхаюся всередині, але ніхто цього не бачить — ось чому я маю такий похмурий вигляд», — прокоментувала Вікторія, пише Daily Mail.
У цьому документальному фільмі Вікторія також зізналася, що удар по її впевненості в собі також викликав у неї відчуття, що їй не хочеться усміхатися. Пояснивши, що збилася з дороги, коли 2000 року гурт Spice Girls розпався, і вона спробувала зайнятися сольною кар’єрою, але з цього не вийшло нічого доброго та підтримки публіки Вікторія, як сольна артистка не отримала.
«Я б збрехала, якби сказала, що я найкраща співачка чи танцівниця, але коли люди поводяться підло, коли ти чуєш і бачиш щось погане і постійно відчуваєш, що ти недостатньо хороша, це справді ранить. Я стала дуже сором’язливою», — каже Вікторія.
Девід також зазначив зміну в поведінці своєї дружини в той час, сказавши, що коли вони зустрілися, Вікторія була «усміхненою, життєрадісною та впевненою в собі», але поступово це зникло.
«Люди думали, що я жалюгідна корова, яка ніколи не усміхається, і вони мають рацію!» — пояснила Вікторія, показавши як постійні публічні нападки тиснули на її самооцінку.
В результаті вона почала напружуватися щоразу, коли знала, що її помітили.
«Щойно я бачу камеру, я змінююся», — пояснила вона. «Бар’єр піднімається, я одягаю броню, і ось тоді і з’являється ця жалюгідна корова, яка не вміє усміхатися. Я це чудово усвідомлюю, і мені це не подобається. Я б воліла не бути такою людиною. Мені б хотілося мати впевненість, щоб вийти з ресторану з усмішкою, але я просто не можу цього зробити», — відверто сказала Вікторія.
Нагадаємо, минулого року Netflix зняв фільм про Девіда Бекхема, розповівши його історію становлення, як футболіста.