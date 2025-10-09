Це сумна історія: Вікторія Бекхем розкрила секрет, чому ніколи не усміхається на публіці

Вікторія Бекхем / © Associated Press

51-річна модельєрка розповіла про справжню причину, через яку вона не демонструє свої білі зуби на червоній доріжці.

В інтерв’ю для свого однойменного документального серіалу на Netflix вона розповіла, що все звелося до того, що Девід опинився на її «хорошій стороні». У буквальному сенсі, коли пара з’являється разом на доріжці, Девід завжди стоїть з лівого боку від Вікторії, а з цього ракурсу усмішка Вікі має не найкращий вигляд, вважає дизайнерка.

«От факт, усі ці роки я мала нещасливий вигляд, бо коли ми стояли на червоній доріжці, цей хлопець завжди стояв ліворуч. Я й не усвідомлювала, що коли я усміхаюся, а я усміхаюся! — то я усміхаюся лівою стороною, бо якщо я усміхаюся правою стороною, то маю нездоровий вигляд. Тому я усміхаюся всередині, але ніхто цього не бачить — ось чому я маю такий похмурий вигляд», — прокоментувала Вікторія, пише Daily Mail.

У цьому документальному фільмі Вікторія також зізналася, що удар по її впевненості в собі також викликав у неї відчуття, що їй не хочеться усміхатися. Пояснивши, що збилася з дороги, коли 2000 року гурт Spice Girls розпався, і вона спробувала зайнятися сольною кар’єрою, але з цього не вийшло нічого доброго та підтримки публіки Вікторія, як сольна артистка не отримала.

«Я б збрехала, якби сказала, що я найкраща співачка чи танцівниця, але коли люди поводяться підло, коли ти чуєш і бачиш щось погане і постійно відчуваєш, що ти недостатньо хороша, це справді ранить. Я стала дуже сором’язливою», — каже Вікторія.

Девід також зазначив зміну в поведінці своєї дружини в той час, сказавши, що коли вони зустрілися, Вікторія була «усміхненою, життєрадісною та впевненою в собі», але поступово це зникло.

«Люди думали, що я жалюгідна корова, яка ніколи не усміхається, і вони мають рацію!» — пояснила Вікторія, показавши як постійні публічні нападки тиснули на її самооцінку.

В результаті вона почала напружуватися щоразу, коли знала, що її помітили.

«Щойно я бачу камеру, я змінююся», — пояснила вона. «Бар’єр піднімається, я одягаю броню, і ось тоді і з’являється ця жалюгідна корова, яка не вміє усміхатися. Я це чудово усвідомлюю, і мені це не подобається. Я б воліла не бути такою людиною. Мені б хотілося мати впевненість, щоб вийти з ресторану з усмішкою, але я просто не можу цього зробити», — відверто сказала Вікторія.

