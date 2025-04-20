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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
193
Час на прочитання
1 хв

Це так мило: папараці заскочили Гайді Клум за поцілунками з чоловіком

Супермодель сходила з коханим до супермаркету.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Гайді Клум і Том Каулітц

Гайді Клум і Том Каулітц / © Getty Images

До об’єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила 51-річна Гайді Клум. Фотографи зазнімкували, як вона злилася у поцілунку зі своїм чоловіком – 35-річним музикантом гурту Tokio Hotel Томом Каулітцем. Це мало дуже милий вигляд.

Гайді Клум і Том Каулітц / © Getty Images

Гайді Клум і Том Каулітц / © Getty Images

Подружжя поверталося з супермаркету, де купили кошик із різними смаколиками, декорованими вушками кролика.

Гайді була одягнена у джинси і куртку з деніму та кишенями і рукавами кольору хакі, які скомбінувала з білими кросівками. Том обрав для свого виходу яскравий лук – жовті футболку і штани, які доповнив світлими кедами. На плечі у нього висів сірий светр.

Нагадаємо, Гайді Клум вийшла у світ у бежевій сукні, прикрашеній гусячим пір’ям, і з коричневою сумкою Birkin від Hermes.

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