Це "тиха розкіш" у найкращому виконанні: зірка "Корони" Клер Фой з’явилась у Венеції

Клер Фой / © Getty Images

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Акторка привернула Клер Фой, яка прославилася завдяки серіалу «Корона», прибула до Венеції на щорічний кінофесетиль, привернула увагу стильним луком. Її образ був стриманим, але продуманим.

Клер зупинилася на нейтральній палітрі та чітких лініях, створивши образ, який ідеально відповідав невимушеній атмосфері денного прибуття до Венеції. Замість яскравих кольорів чи складних силуетів акцент вона зробила на якісних речах і ретельно підібраних аксесуарах: джинсах, які ідеально на ній сиділи, картатому жакеті та білому обтислому топі. Стриманий образ вона доповнила аксесуарами від Bottega Veneta, а також взула мінімалістичні босоніжки Cherry Thong, а очі сховала за сонцезахисними окулярами Knot Aviator.

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Клер Фой / © Getty Images

Однак цей невимушений денний образ став лише розминкою перед її появою на фотоколі цьогорічного фестивалю.

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Коли фой Фой вийшла з водного таксі, то продемонструвал ще один образ у стилі «тиха розкіш», який був доповнений яскравою сумкою Bottega Veneta насиченого зеленого відтінку. Глибокий тон чудово поєднався з рештою образу та водночас продемонстрував простий стилістичний прийом, який легко перенести й у повсякденний гардероб — замість того щоб будувати весь образ навколо яскравого кольору, достатньо лише одного аксесуара насиченого відтінку — сумки, взуття чи ременя, — щоб простий комплект отримав зовсім інший характер.

Клер Фой / © Associated Press

Таким чином, уже своєю появою на Лідо Фой продемонструвала версію розкоші, яка не залежить від логотипів, паєток чи драматичних силуетів. Хорошого крою, нейтральних відтінків і кількох продуманих аксесуарів виявилося цілком достатньо, щоб акторка стала найстильнішою зіркою заходу.

Клер Фой / © Associated Press

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