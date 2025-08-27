ТСН у соціальних мережах

Це унікальна прикраса: що відомо про каблучку з діамантом, яку Тревіс Келсі подарував Тейлор Свіфт

Пропонуємо пильніше подивитися на прикрасу однієї з найпопулярніших співачок сучасності, яка зовсім скоро вперше вийде заміж.

Тревіс Келсі та Тейлор Свіфт

Тревіс Келсі та Тейлор Свіфт / © Инстаграм Тейлор Свифт

26 серпня співачка Тейлор Свіфт опублікувала серію романтичних фотографій, на яких її було зазнімкована зі своїм бойфрендом Тревісом Келсі. Спортсмен, з яким зірка у стосунках від 2023 року, освідчився Тейлор.

Тревіс Келсі та Тейлор Свіфт / © Инстаграм Тейлор Свифт

Тревіс Келсі та Тейлор Свіфт / © Инстаграм Тейлор Свифт

На свої заручини Свіфт одягла чорно-білу смугасту від Ralph Lauren, коричневі босоніжки на підборах Louis Vuitton і золотий кварцовий годинник Cartier Santos Demoiselle з діамантовим циферблатом. Але всі погляди були прикуті до її розкішної каблучки з величезним діамантом.

Тревіс Келсі та Тейлор Свіфт / © Инстаграм Тейлор Свифт

Тревіс Келсі та Тейлор Свіфт / © Инстаграм Тейлор Свифт

Келсі підійшов до вибору каблучки ґрунтовно — він розробив дизайн прикраси з ювеліркою Кіндред Любек з Artifex Fine Jewelry, яка створює прикраси з ручним гравіюванням з натурального дорогоцінного каміння. Це був діамант класичного старовинного ограновування «кушон» в оправі з жовтого золота і з гравіюванням збоку.

Експерти з ювелірних виробів оцінили вагу діаманта приблизно в 10 каратів. Вартість каблучки, за різними оцінками, варіюється, і різні видання оголосили ціну в 550 тисяч доларів, а також було названо суми від 750 тисяч до 1 мільйона доларів.

