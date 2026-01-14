- Дата публікації
Це вже було: Лейтон Містер надихнулась образом Джоан Коллінз зі старого фільму
Акторка в ийшла у світ в сукні, яка нагадувала один легендарний образ.
Лейтон Містер, відома за серіалом «Пліткарка», разом зі своїм чоловіком Адамом Броуді, відвідала церемонію «Золотий глобус». Акторка обрала для заходу гламурну довгу і пряму сукню від Модного дому Miu Miu, спідниця якої була повністю розшита лелітками і бісером. Також із бісеру на вбранні була торочка, яка додавала ще більше сяйва.
Однак головним акцентом сукні Лейтон стала жовта вставка тканини зі складками на ліфі. Така деталь була незвичною і дуже контрастною, через що сподобалась не всім модним критикам.
Свій лук акторка доповнила гламурними туфлями зі стразами, нюдовим макіяжем та діамантовими прикрасами. Однак Лейтон не єдина зірка, яка носила сукню з подібним акцентом.
Ймовірно вона і бренд Miu Miu надихнулися старим образом акторки Джоан Коллінз із фільму 1956 року «Протилежна стать».
Срібляста сукня Джоан також мала атласну контрастну вставку тканини на ліфі. Однак на сукні також був розріз на спідниці і величезний бант на спині.