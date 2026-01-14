ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
115
1 хв

Це вже було: Лейтон Містер надихнулась образом Джоан Коллінз зі старого фільму

Акторка в ийшла у світ в сукні, яка нагадувала один легендарний образ.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Лейтон Містер

Лейтон Містер / © Associated Press

Лейтон Містер, відома за серіалом «Пліткарка», разом зі своїм чоловіком Адамом Броуді, відвідала церемонію «Золотий глобус». Акторка обрала для заходу гламурну довгу і пряму сукню від Модного дому Miu Miu, спідниця якої була повністю розшита лелітками і бісером. Також із бісеру на вбранні була торочка, яка додавала ще більше сяйва.

Лейтон Містер з чоловіком / © Associated Press

Лейтон Містер з чоловіком / © Associated Press

Однак головним акцентом сукні Лейтон стала жовта вставка тканини зі складками на ліфі. Така деталь була незвичною і дуже контрастною, через що сподобалась не всім модним критикам.

Лейтон Містер / © Associated Press

Лейтон Містер / © Associated Press

Свій лук акторка доповнила гламурними туфлями зі стразами, нюдовим макіяжем та діамантовими прикрасами. Однак Лейтон не єдина зірка, яка носила сукню з подібним акцентом.

Ймовірно вона і бренд Miu Miu надихнулися старим образом акторки Джоан Коллінз із фільму 1956 року «Протилежна стать».

Джоан Коллінз у фільмі 1956 року «Протилежна стать» / © скриншот з відео

Джоан Коллінз у фільмі 1956 року «Протилежна стать» / © скриншот з відео

Срібляста сукня Джоан також мала атласну контрастну вставку тканини на ліфі. Однак на сукні також був розріз на спідниці і величезний бант на спині.

Джоан Коллінз у фільмі 1956 року «Протилежна стать» / © скриншот з відео

Джоан Коллінз у фільмі 1956 року «Протилежна стать» / © скриншот з відео

