Це вже не модно: Андре Тан назвав тренди, про які треба забути навесні 2026 року
Дизайнер розповів, які тренди йдуть у минуле та чим їх краще замінити, щоб залишатися стильними.
Сатинові балетки — цього року стиль Balletcore уже не актуальний.
Гетри — аксесуар, який уже за бортом моди.
Сатинові асиметричні топи з мереживом — річ, яку треба відкласти і не одягати цього року.
Овальні окуляри — залишаються у минулому сезоні, тому про них варто забути назавжди.
Штани-аладдіни — хоча вони ще остаточно не вийшли з моди, але вже починають втрачати актуальність.