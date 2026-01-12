Це вже традиція: з якого продукту починає день супермодель Гайді Клум

Гайді Клум / © Getty Images

Реклама

52-річна німецька супермодель і суддя шоу America’s Got Talent - Гайді Клум — поділилася в Instagram відео, в якому наливає у свою чашку кістковий бульйон — так починається кожен її ранок. Його вона готує з додаванням кореня селери та інших корисних овочів. Вона стверджує, що в цьому й полягає секрет її сяючої шкіри.

Гайди Клум каждое утро пьет костный бульон / © Instagram Гайді Клум

І судячи з усього, це дійсно працює, адже Гайді має просто приголомшливий вигляд. Нагадаємо, вона — багатодітна мама і виховує чотирьох дітей — двох доньок і двох синів.

Гайді Клум / © Getty Images

Зазначимо, кістковий бульйон багатий на амінокислоти, колаген і мінерали, які підтримують здоров’я суглобів, кишківника, шкіри та імунної системи. Колаген допомагає підтримувати еластичність і тонус шкіри, а амінокислоти у складі бульйону покращують здоров’я волосся і нігтів. Клум стверджує, що такий бульйон працює краще за будь-які креми.

Реклама

Раніше, нагадаємо, супермодель Гайді Клум показала, як засмагала топлес і качала біцепси на відпочинку.