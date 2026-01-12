- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 214
- Час на прочитання
- 1 хв
Це вже традиція: з якого продукту починає день супермодель Гайді Клум
Зірка починає свій день із простої, але дуже корисної страви.
52-річна німецька супермодель і суддя шоу America’s Got Talent - Гайді Клум — поділилася в Instagram відео, в якому наливає у свою чашку кістковий бульйон — так починається кожен її ранок. Його вона готує з додаванням кореня селери та інших корисних овочів. Вона стверджує, що в цьому й полягає секрет її сяючої шкіри.
І судячи з усього, це дійсно працює, адже Гайді має просто приголомшливий вигляд. Нагадаємо, вона — багатодітна мама і виховує чотирьох дітей — двох доньок і двох синів.
Зазначимо, кістковий бульйон багатий на амінокислоти, колаген і мінерали, які підтримують здоров’я суглобів, кишківника, шкіри та імунної системи. Колаген допомагає підтримувати еластичність і тонус шкіри, а амінокислоти у складі бульйону покращують здоров’я волосся і нігтів. Клум стверджує, що такий бульйон працює краще за будь-які креми.
Раніше, нагадаємо, супермодель Гайді Клум показала, як засмагала топлес і качала біцепси на відпочинку.