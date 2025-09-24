ТСН у соціальних мережах

Це її стихія: зірку "Венздей" Кетрін Зету-Джонс заскочили під час гри в гольф

Це улюблений вид спорту акторки і вона вкотре продемонструвала свої вміння.

Кетрін Зета-Джонс

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Британка Кетрін Зета-Джонс — оскароносна акторка, у якої поза знімальним майданчиком є ще одна велика пристрасть — гольф. Протягом багатьох років вона займається цим видом спорту.

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

24 вересня Кетрін зіграла на першій лунці під час знаменитого турніру з гольфу Кубок Райдера на полі для гольфу Bethpage Black у Фармінгдейлі, штат Нью-Йорк. Спортсменку й акторку помітили папараці.

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Акторка брала участь у турнірі, в якому були задіяні й інші зірки: Бруклін Бекхем, а також зірки «Гаррі Поттера» Том Фелтон і Джеймс Фелпс. Вони представляли на заході Європу.

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кубок Райдера — це чоловічий турнір із гольфу, який проводять раз на два роки між командами Європи та США. Актори на заході грали за гостьову команду.

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Раніше акторка також брала участь у турнірах, які відбувалися в різних країнах. Зокрема, папараці фотографували її на Mission Hills Star Trophy у Хайкоу, острівній провінції Хайнань на півдні Китаю.

Образи акторки Кетрін Зети-Джонс (21 фото)

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс та дочкою Кері / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс та дочкою Кері / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Associated Press

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс на прем'єрі серіалу / © Getty Images

Кетрін Зета-Джонс на прем'єрі серіалу / © Getty Images

