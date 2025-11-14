ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
Це її стиль і її стихія: Періс Гілтон вийшла в світ у сукні з леопардовим принтом і стразами

Періс Гілтон на червоних доріжках як риба у воді. Голлівудська білявка не лише вміє привернути до себе увагу, а й також залишається вірною своїй любові до гламуру і розкоші.

Періс Гілтон

Періс Гілтон / © Getty Images

На заході GQ Men Of The Year 2025 вона сяяла в обтислій мінісукні з високою горловиною і довгими рукавами, яка також була декорована стразами різного відтінку, викладеними в хижий малюнок.

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс Гілтон / © Getty Images

Періс також доповнила міні сітчастими капроновими колготками, окулярами і чобітьми із замші. Макіяж знаменитості був лаконічним, як і її зачіска з розпущеним волоссям.

На заході Періс позувала обійнявшись зі співачкою Ліззо, яка одягла на захід сукню-комбінацію приголомшливого бежевого відтінку в поєднанні з мюлями.

Періс Гілтон і Ліззо / © Getty Images

Періс Гілтон і Ліззо / © Getty Images

Кількома днями раніше Періс також відвідала благодійний вечір Baby2Baby, а оскільки вона обожнює бути яскравою і гламурною, то для своєї появи обрала по-особливому знакову сукню — вбрання блакитного кольору від бренду Jenny Packham. Примітна ця сукня тим, що саме в такій самій, але золотого кольору, кілька років тому з’явилася на прем’єрі фільму про Джеймса Бонда «Не час помирати» принцеса Кейт. Вбрання вразило всіх на повал і пригадується донині.

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс Гілтон / © Associated Press

Стиль Періс Гілтон (65 фото)

