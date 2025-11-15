ТСН у соціальних мережах

Це захват: донька акторки Лізи Рінни вийшла в світ у її розкішній сукні від Gucci

На тлі тренду на вінтаж, доньки зірок все частіше зазирають в архіви своїх матерів.

Делайла Бель Гемлін

Делайла Бель Гемлін / © Getty Images

Коли нам нічого одягнути на важливу подію, то ми біжимо до крамниці або на онлайн-шопінг, проте 27-річній Делайла Бель Гемлін це зовсім не потрібно, адже вона просто може зазирнути до гардеробної своєї мами-суперзірки Лізи Рінни. І саме це дівчина й зробила, коли збиралася на захід GQ Men Of The Year 2025.

Делайла одягла довгу білу сукню від Gucci з тонкими бретельками, повністю відкритими боками і товстим білим поясом, обгорнутим навколо її талії ззаду і спереду. На поясі також була золота пряжка.

Делайла Бель Хемлін / © Getty Images

Делайла Бель Хемлін / © Getty Images

Таку саму сукню 1996 року носила її мама Ліза Рінна на заході в Лос-Анджелесі.

Ліза Рінна 1996 року / © Getty Images

Ліза Рінна 1996 року / © Getty Images

Але у Лізи є ще одна донька — Амелія. Нещодавно дівчина дебютувала на показі мод Victoria’s Secret, де вийшла на подіум у найзухвалішому луку шоу — у мінісукні з червоними стрингами.

Амелія Грей / © Getty Images

Амелія Грей / © Getty Images

