Це захват: Кейт Гадсон сяяла на прем'єрі в сукні від відомого українського бренду за 33 тисячі гривень

Кейт Гадсон / © Getty Images

Реклама

Голлівудська зірка Кейт Гадсон відвідала захід, організований на честь 77-ї церемонії вручення премії «Еммі», що проводився компанією Warner Bros. Television Group, у Беверлі-Гіллз. Коли акторка вийшла на фотоколл — мала приголомшливий вигляд.

Кейт одягла лаконічну і жіночну сукню кольору шампанського від українського бренду Anna October, яка називається Levi, а її вартість 33 942 гривень.

Кейт Гадсон / © Getty Images

Довга сукня виконана з ніжного шовку, має тонкі знімні бретелі, а також глибоке декольте, яке прикрашає скульптурний ліф.

Реклама

Кейт доповнила розкішну сукню лаковим взуттям на підборах, клатчем-коробкою і зачіскою з об’ємними локонами. Макіяж у неї на обличчі був простий і ніжний, як і її невеликі сережки з діамантами у вухах.

Кейт Хадсон / © Getty Images

Раніше в приголомшливій сукні від Anna October з’явилася на прем’єрі другого сезону серіалу «Венсдей» у Нью-Йорку 23-річна акторка Емма Маєрс.