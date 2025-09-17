- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 139
- Час на прочитання
- 1 хв
Це захват: Кейт Гадсон сяяла на прем'єрі в сукні від відомого українського бренду за 33 тисячі гривень
Американська акторка обрала для виходу у світ сукню-комбінацію відтінку шампанського.
Голлівудська зірка Кейт Гадсон відвідала захід, організований на честь 77-ї церемонії вручення премії «Еммі», що проводився компанією Warner Bros. Television Group, у Беверлі-Гіллз. Коли акторка вийшла на фотоколл — мала приголомшливий вигляд.
Кейт одягла лаконічну і жіночну сукню кольору шампанського від українського бренду Anna October, яка називається Levi, а її вартість 33 942 гривень.
Довга сукня виконана з ніжного шовку, має тонкі знімні бретелі, а також глибоке декольте, яке прикрашає скульптурний ліф.
Кейт доповнила розкішну сукню лаковим взуттям на підборах, клатчем-коробкою і зачіскою з об’ємними локонами. Макіяж у неї на обличчі був простий і ніжний, як і її невеликі сережки з діамантами у вухах.
Раніше в приголомшливій сукні від Anna October з’явилася на прем’єрі другого сезону серіалу «Венсдей» у Нью-Йорку 23-річна акторка Емма Маєрс.