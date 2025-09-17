ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
139
Час на прочитання
1 хв

Це захват: Кейт Гадсон сяяла на прем'єрі в сукні від відомого українського бренду за 33 тисячі гривень

Американська акторка обрала для виходу у світ сукню-комбінацію відтінку шампанського.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кейт Гадсон

Кейт Гадсон / © Getty Images

Голлівудська зірка Кейт Гадсон відвідала захід, організований на честь 77-ї церемонії вручення премії «Еммі», що проводився компанією Warner Bros. Television Group, у Беверлі-Гіллз. Коли акторка вийшла на фотоколл — мала приголомшливий вигляд.

Кейт одягла лаконічну і жіночну сукню кольору шампанського від українського бренду Anna October, яка називається Levi, а її вартість 33 942 гривень.

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Довга сукня виконана з ніжного шовку, має тонкі знімні бретелі, а також глибоке декольте, яке прикрашає скульптурний ліф.

Кейт доповнила розкішну сукню лаковим взуттям на підборах, клатчем-коробкою і зачіскою з об’ємними локонами. Макіяж у неї на обличчі був простий і ніжний, як і її невеликі сережки з діамантами у вухах.

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Раніше в приголомшливій сукні від Anna October з’явилася на прем’єрі другого сезону серіалу «Венсдей» у Нью-Йорку 23-річна акторка Емма Маєрс.

Красиві образи акторки Кейт Гадсон (25 фото)

