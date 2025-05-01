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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
86
Час на прочитання
1 хв

Це захват: співачка Керрі Андервуд одягла свою ж сукню, якій 20 років

Співачка стала відома після перемоги у четвертому сезоні телеконкурсу American Idol 2005 року. Ця перемога принесла їй славу та популярність, а також проклала шлях у світ шоубізнесу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Керрі Андервуд

Керрі Андервуд / © Getty Images

Починаючи від двадцять третього сезону, який стартував у березні цього року, Керрі Андервуд і сама стала суддею цього талантшоу, змінивши у суддівському кріслі співачку Кеті Перрі.

Оскільки цей проєкт для Керрі особливий, вона вирішила на одному з ефірів з'явиться в особливому вбранні. Випуск називався Iconic Idol Moment (Знакові моменти айдола), тому вона одягла вбрання, яке було знаковим для неї — сукню, в якій вона перемогла.

Керрі Андервуд у 2025 році / © Getty Images

Керрі Андервуд у 2025 році / © Getty Images

Керрі носила довге вбрання з глибоким декольте та галтером. Сукня була яскравою і поєднувала в собі різні принти, зокрема леопардовий та квітковий. Її талію прикрашав зелений пояс із вишивкою. Образ співачка доповнила гламурними босоніжками, довгими сережками у вухах та зачіскою.

Цій сукні 20 років і її вона носила у фіналі American Idol. Вбрання від Marciano.

Керрі Андервуд у 2005 році / © Getty Images

Керрі Андервуд у 2005 році / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
86
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