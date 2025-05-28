"Целюліт – прекрасний": пишнотіла модель із Панами у купальнику похизувалася широкими стегнами і тонкою талією

Грейсі Бон

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Пишнотіла панамська модель — Грейсі Бон — поділилася в Instagram відео з відпочинку, на якому вона спокусливо виходить з води на берег.

Красуня була одягнена у стильний чорний купальник із галтером та металевими кільцями. Грейсі похизувалася широкими стегнами і тонкою талією.

Свій пляжний лук вона доповнила ідеально рівним укладанням, макіяжем із густими накладними віями і довгим манікюром із декором. Руки Бон прикрасила золотими браслетами.

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«Целюліт — прекрасний», — підписала відео Грейсі.

Нагадаємо, раніше Грейсі Бон показалася у мініатюрному бікіні з леопардовим принтом.