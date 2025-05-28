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- Шоу-бізнес
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"Целюліт – прекрасний": пишнотіла модель із Панами у купальнику похизувалася широкими стегнами і тонкою талією
28-річна модель plus-size Грейсі Бон підтримує бодіпозитив і мотивує своїх підпсиників любити і приймати себе такими, якими вони є.
Пишнотіла панамська модель — Грейсі Бон — поділилася в Instagram відео з відпочинку, на якому вона спокусливо виходить з води на берег.
Красуня була одягнена у стильний чорний купальник із галтером та металевими кільцями. Грейсі похизувалася широкими стегнами і тонкою талією.
Свій пляжний лук вона доповнила ідеально рівним укладанням, макіяжем із густими накладними віями і довгим манікюром із декором. Руки Бон прикрасила золотими браслетами.
«Целюліт — прекрасний», — підписала відео Грейсі.
Нагадаємо, раніше Грейсі Бон показалася у мініатюрному бікіні з леопардовим принтом.