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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
251
Час на прочитання
1 хв

"Целюліт – прекрасний": пишнотіла модель із Панами у купальнику похизувалася широкими стегнами і тонкою талією

28-річна модель plus-size Грейсі Бон підтримує бодіпозитив і мотивує своїх підпсиників любити і приймати себе такими, якими вони є.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Грейсі Бон

Грейсі Бон

Пишнотіла панамська модель — Грейсі Бон — поділилася в Instagram відео з відпочинку, на якому вона спокусливо виходить з води на берег.

Красуня була одягнена у стильний чорний купальник із галтером та металевими кільцями. Грейсі похизувалася широкими стегнами і тонкою талією.

Свій пляжний лук вона доповнила ідеально рівним укладанням, макіяжем із густими накладними віями і довгим манікюром із декором. Руки Бон прикрасила золотими браслетами.

«Целюліт — прекрасний», — підписала відео Грейсі.

Нагадаємо, раніше Грейсі Бон показалася у мініатюрному бікіні з леопардовим принтом.

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