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- Шоу-бізнес
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Цей лук ви захочете повторити: Енн Гетевей вийшла на публіку в "піжамному" вбранні
Її лук поєднував в собі повсякденність та вишуканість.
Енн Гетевей привернула увагу своїм новим образом у Нью-Йорку. Після низки помітних появ на публіці під час промотуру до фільму «Диявол носить Prada 2», акторка розслаблений образ, який ідеально відповідав одному з трендів сезону — лаконічному і розслабленому образу у стилі домашньому одязі.
Енн обрала монохромний ансамбль світло-блакитного відтінку, що складався з вільної сорочки на ґудзиках та широких штанів. Легкий матеріал та плавний силует нагадували піжамну естетику, але загальний образ залишався елегантним та продуманим.
Щоб надати розслабленому стилю цікавості, вона доповнила образ ретельно підібраними аксесуарами, зокрема взяла сумка Balenciaga Le City — культову модель, яка стала символом моди 2000-х років.
Також нещодавно з такою ж культовою сумкою папараці заскочили колегу Енн по фільму «Диявол носить Prada 2» Сімон Ешлі.