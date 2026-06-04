Цей лук ви захочете повторити: Енн Гетевей вийшла на публіку в "піжамному" вбранні

Енн Гетевей / © Getty Images

Реклама

Енн Гетевей привернула увагу своїм новим образом у Нью-Йорку. Після низки помітних появ на публіці під час промотуру до фільму «Диявол носить Prada 2», акторка розслаблений образ, який ідеально відповідав одному з трендів сезону — лаконічному і розслабленому образу у стилі домашньому одязі.

Енн обрала монохромний ансамбль світло-блакитного відтінку, що складався з вільної сорочки на ґудзиках та широких штанів. Легкий матеріал та плавний силует нагадували піжамну естетику, але загальний образ залишався елегантним та продуманим.

Енн Гетевей / © Getty Images

Щоб надати розслабленому стилю цікавості, вона доповнила образ ретельно підібраними аксесуарами, зокрема взяла сумка Balenciaga Le City — культову модель, яка стала символом моди 2000-х років.

Реклама

Також нещодавно з такою ж культовою сумкою папараці заскочили колегу Енн по фільму «Диявол носить Prada 2» Сімон Ешлі.

Новини партнерів