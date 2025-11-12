ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
57
Час на прочитання
1 хв

Цей образ ви захочете повторити: Демі Мур показала, як носити косуху з прозорою спідницею

11 листопада акторку Демі Мур сфотографували в Нью-Йорку і вона мала приголомшливий зовнішній вигляд, але це й дивно, адже зірка того дня святкувала свій 63-й день народження.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Демі Мур

Демі Мур / © Getty Images

Стиліст акторки Бред Горескі вирішив одягнути Демі в багатошаровий лук, у якому використав головні тренди сезону — об’ємну шкіряну куртку і напівпрозору спідницю міді.

Вбрання акторки було від бренду Brandon Maxwell з колекції осінь-зима 2025 і включало також светр із застібкою-блискавкою на горловині та сорочку. У руці Мур тримала невелику шкіряну сумку, а також турботливо несла в спеціальній сумці свого песика, з яким ніколи не розлучається.

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Це був стильний і продуманий образ, адже навіть окуляри і чорні класичні чоботи, які Мур одягла, були підібрані чудово.

Після цієї появи на вулиці акторка відвідала захід, де вийшла на червону доріжку в чорній «голій» сукні від Gucci, яку прикрашало дуже глибоке декольте.

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур у розкішному вбранні (39 фото)

Деми Мур_3 / © Associated Press

© Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Associated Press

Демі Мур / © Getty Images

Демі Мур / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
57
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie