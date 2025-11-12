- Дата публікації
Цей образ ви захочете повторити: Демі Мур показала, як носити косуху з прозорою спідницею
11 листопада акторку Демі Мур сфотографували в Нью-Йорку і вона мала приголомшливий зовнішній вигляд, але це й дивно, адже зірка того дня святкувала свій 63-й день народження.
Стиліст акторки Бред Горескі вирішив одягнути Демі в багатошаровий лук, у якому використав головні тренди сезону — об’ємну шкіряну куртку і напівпрозору спідницю міді.
Вбрання акторки було від бренду Brandon Maxwell з колекції осінь-зима 2025 і включало також светр із застібкою-блискавкою на горловині та сорочку. У руці Мур тримала невелику шкіряну сумку, а також турботливо несла в спеціальній сумці свого песика, з яким ніколи не розлучається.
Це був стильний і продуманий образ, адже навіть окуляри і чорні класичні чоботи, які Мур одягла, були підібрані чудово.
Після цієї появи на вулиці акторка відвідала захід, де вийшла на червону доріжку в чорній «голій» сукні від Gucci, яку прикрашало дуже глибоке декольте.