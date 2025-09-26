ТСН у соціальних мережах

Цей показ зворушив багатьох: у Мілані показали першу колекцію Emporio Armani після смерті модельєра

Тиждень моди в Мілані в самому розпалі, але серед безлічі показів і презентацій також відбулося шоу Emporio Armani, яке стало поклоном відомому маестро моди.

Показ Emporio Armani весна-літо 2026

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 / © Associated Press

Бренд упродовж багатьох років є невід’ємною частиною міланської модної сцени, і попри смерть свого творця Джорджіо Армані, відбувся розкішний показ.

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Сільвана Армані, племінниця модельєра і провідний дизайнер жіночої лінії, ще до показу заявила, що не виходитиме на уклін після шоу. І це очікувано, адже фактично це шоу стало фінальною колекцією Emporio під наглядом засновника бренду — Армані працював практично до останнього дня життя.

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Але попри сумну складову показу, бренд презентував багато нового вбрання на прийдешній сезон. У колекції весна-літо 2026 Emporio Armani запропонували багато фасонів у стилі бохо, гламурні деталі та прозорі тканини: туніки, каптани, жакети, штани широкого крою і жилети.

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Колекція отримала назву Retorni («Повернення») і стала продовженням минулосезонної відпускної колекції. Її задум полягав у тому, що це одяг для моменту одразу після повернення з подорожі.

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Як бачимо, навіть без прямої присутності Джорджо Армані на показі — дух бренду і коди, які він у нього заклав, відчуваються у всьому.

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

Показ Emporio Armani весна-літо 2026 року / © Associated Press

