Шоу-бізнес
189
2 хв

Цей стиль їй личить: Марго Роббі з’явилася в чорному корсеті від Vivienne Westwood

Стиліст голлівудських знаменитостей Ендрю Мукамал поділився в Instagram новою серією фотографій своєї клієнтки — акторки Марго Роббі.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Марго Роббі

Ймовірно, образ і фото були підібрані Ендрю для престуру Марго на підтримку фільму «Велика смілива красива подорож» (A Big Bold Beautiful Journey), в якому вона зіграла головну роль. Вбрання мало зухвалий та авантюрний вигляд і кардинально відрізнялося від того, що стиліст підбирав для акторки під час просування фільму «Барбі».

Марго Роббі / Фото: instagram.com/andrewmukamal

Марго одягла чорне вбрання від Vivienne Westwood з колекції осінь-зима 2025. Воно включало корсетний топ з оксамитовим обробленням і бретельками-зав’язками, а також креативні штани з «подвійною» талією-обманкою. Образ акторка доповнила розкішним укладанням, сонцезахисними окулярами й туфлями чорного кольору.

Марго Роббі / Фото: instagram.com/andrewmukamal

Комусь ця деталь з незвичайним поясом на Марго може здатися занадто сміливою, але вона додлає саме те нове, що робить цей образ цікавим. Це був стильний і сміливий вибір, зовсім не те, що носила Роббі, коли працювала зі стилісткою Кейт Янг і співпрацювала з Chanel.

Марго Роббі / Фото: instagram.com/andrewmukamal

Також у межах промотуру акторка вийшла на публіку — Марго відвідала фотокол у Лос-Анджелесі. В компанії свого колеги Коліна Фаррелла вона з’явилася в готелі Four Seasons Hotel Los Angeles. Захід також був присвячений фільму «Велика смілива красива подорож». Акторка була одягнута в чорну мінісукню від Stella McCartney з колекції Resort 2026.

Марго Роббі та Колін Фаррелл / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Оскар-2021: Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

Марго Роббі / © Associated Press

Марго Роббі / © Getty Images

189
