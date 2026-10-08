ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
1076
Час на прочитання
2 хв

"Ця сукня була ідеальною": Джуліанна Мур розкрила історію лавандового весільного образу

Через роки акторка зізналася, що ця сукня не лише ідеально підійшла для весілля, а й фактично визначила всю колірну гаму святкування.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Джуліанна Мур несе доньку на руках, на акторці її весільна сукня

Джуліанна Мур несе доньку на руках, на акторці її весільна сукня / © Getty Images

Оскароносна акторка Джуліанна Мур розповіла про свою особливу сукню у якій вийшла заміж. Це сталося в епізоді Fashion Flashback для Harper’s BAZAAR.

Особливе її вбрання тим, що не було традиційним, адже Мур обрала лавандову сукню. Весілля акторки з Бартом Фрейндліхом відбулося 23 серпня 2003 року в Нью-Йорку в їхньому будинку у Вест-Сайді на Мангеттені. На весільній церемонії було лише 36 гостей. Наречена одягла сукню Prada і взута в туфлі від цього ж бренду, а в її вухах сяяли довгі зелені сережки Jar, які вона позичила у своєї подруги Еллен Баркін. Фрейндліх одягнув кремовий костюм із краваткою до тону сукні Джуліанни.

Джуліанна Мур, Барт Фрейндліх та їхній син / © Getty Images

Джуліанна Мур, Барт Фрейндліх та їхній син / © Getty Images

«Це моя весільна сукня. Усе весілля було витримане у фіолетовій гамі. Пані Прада свого часу пошила для мене кілька суконь для одного із заходів, здається, для церемонії „Оскар“. Були й сукні, які я так і не одягнула, і вона сказала: „Можеш просто залишити їх собі“. Так вони в мене й залишилися. А коли ми вирішили одружитися — це сталося практично в останню хвилину, адже в нас уже було кілька дітей, і ми просто намагалися зрозуміти, коли ж нарешті влаштувати весілля, — я переглянула свої сукні й подумала: „Ця лавандова сукня Prada просто ідеальна“», — розповіла зірка в інтерв’ю.

Джуліанна Мур несе доньку на руках, на акторці її весільна сукня / © Getty Images

Джуліанна Мур несе доньку на руках, на акторці її весільна сукня / © Getty Images

«Так і вийшло. Вона фактично задала всю весільну тему: мій чоловік одягнув лавандову краватку, а донька мала маленький лавандовий бант у волоссі. Я обожнюю цю сукню. Вона така красива», — додала вона.


Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie