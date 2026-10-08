"Ця сукня була ідеальною": Джуліанна Мур розкрила історію лавандового весільного образу

Джуліанна Мур несе доньку на руках, на акторці її весільна сукня / © Getty Images

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Оскароносна акторка Джуліанна Мур розповіла про свою особливу сукню у якій вийшла заміж. Це сталося в епізоді Fashion Flashback для Harper’s BAZAAR.

Особливе її вбрання тим, що не було традиційним, адже Мур обрала лавандову сукню. Весілля акторки з Бартом Фрейндліхом відбулося 23 серпня 2003 року в Нью-Йорку в їхньому будинку у Вест-Сайді на Мангеттені. На весільній церемонії було лише 36 гостей. Наречена одягла сукню Prada і взута в туфлі від цього ж бренду, а в її вухах сяяли довгі зелені сережки Jar, які вона позичила у своєї подруги Еллен Баркін. Фрейндліх одягнув кремовий костюм із краваткою до тону сукні Джуліанни.

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Джуліанна Мур, Барт Фрейндліх та їхній син / © Getty Images

«Це моя весільна сукня. Усе весілля було витримане у фіолетовій гамі. Пані Прада свого часу пошила для мене кілька суконь для одного із заходів, здається, для церемонії „Оскар“. Були й сукні, які я так і не одягнула, і вона сказала: „Можеш просто залишити їх собі“. Так вони в мене й залишилися. А коли ми вирішили одружитися — це сталося практично в останню хвилину, адже в нас уже було кілька дітей, і ми просто намагалися зрозуміти, коли ж нарешті влаштувати весілля, — я переглянула свої сукні й подумала: „Ця лавандова сукня Prada просто ідеальна“», — розповіла зірка в інтерв’ю.

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Джуліанна Мур несе доньку на руках, на акторці її весільна сукня / © Getty Images

«Так і вийшло. Вона фактично задала всю весільну тему: мій чоловік одягнув лавандову краватку, а донька мала маленький лавандовий бант у волоссі. Я обожнюю цю сукню. Вона така красива», — додала вона.





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