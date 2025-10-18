Цілувалися і не ховалися: Ченнінг Татум з’явився на червоній доріжці з новою дівчиною

Інка Вільямс і Ченнінг Татум / © Associated Press

Ченнінг Татум відвідав Лондонський кінофестиваль, де презентував фільм «Грабіжник за покликанням», в якому зіграв з Кірстен Данст.

На захід він прибув з новою дівчиною Інкою Вільямс — вона австралійська модель та інфлюенсерка, а також набагато молодша за Татума, адже йому 45 років, а їй 26. Але на червону доріжку дівчина з бойфрендом не вийшла для фото. Пару сфотографували після прибуття, коли актор поцілував її перед тим, як піти фотографуватися.

Інка Вільямс і Ченнінг Татум / © Associated Press

Інка була одягнена в ефектну чорну сукню з декольте і розрізом, також вона взула гламурні босоніжки, а в руці тримала невелику круглу сумку.

Інка Вільямс і Ченнінг Татум / © Associated Press

Чутки про стосунки пари вперше з’явилися, коли їх побачили разом на вечірці перед церемонією вручення премії «Оскар» у лютому 2025 року. Ці чутки підтвердилися за кілька днів по тому, коли джерело повідомило виданню PEOPLE, що Татум і Вільямс у романтичних стосунках. Роман Татума та Вільямса почався через кілька місяців після його розставання з колишньою нареченою Зої Кравіц у жовтні 2024 року.

А ось дебютували вони на червоній доріжці у вересні в Лос-Анджелесі. Пара з’явилася на червоній доріжці разом з 12-річною дочкою Татума Еверлі від його колишньої дружини.