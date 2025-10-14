- Дата публікації
Цілувалися на публіці і трималися за руки: Кіану Рівз і Александра Грант вийшли у світ разом
60-річний Кіану Рівз і Александра Грант зустрічаються від 2018 року. Пара тривалий час приховувала свої стосунки, але зараз уже не бояться публічності.
Актор Кіану Рівз і його дівчина Александра Грант відвідали спеціальний показ фільму «Удача» в Нью-Йорку. Пара з’явилася на фотоколі разом і проявляли почуття: трималися за руки і цілувалися.
Александра одягла на захід темно-синій шовковий комбінезон з гламурним галтером, прикрашеним намистинами-перлинами. Спереду на вбранні було кілька складок, що надавали йому елегантності. Комбінезон вона носила у поєднанні з синіми туфлями, невеликою сумкою і прикрасами.
Кіану ж одягнув костюм коричневого кольору в поєднанні з білою сорочкою і чорною краваткою. Також голлівудський актор одягнув не туфлі, а трекінгові черевики.
Також нагадаємо, що нещодавно почали ширитися чутки про те, що актор одружився зі своєю дівчиною. Резонанс був настільки великим, що в Мережі навіть почали з’являтися згенеровані штучним інтелектом картинки фанатів, на яких було начебто весілля знаменитостей. Чутки долетіли й до самого Рівза та Ґрант, тож художниця зробила офіційну заяву й сказала, що все це неправда і що вони таємно не одружувалися, але в них усе гаразд, вони разом і кохають одне одного.