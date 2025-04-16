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- Шоу-бізнес
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Цілувалися під сакурами: топмодель Алессандра Амбросіо з коханим відпочили в Кіото
Останній місяць відома бразилійка провела в Японії у компанії бойфренда.
Бразильська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросіо — опублікувала у своєму Instagram серію знімків, зроблених під час прогулянки Кіото. Саме в цьому японському місті вона вирішила відсвяткувати своє 44-річчя.
Компанію їй склав бойфренд — Бак Палмер, австралійський дизайнер чоловічих прикрас та аксесуарів. Цікаво, що ці свої стосунки Алессандра довго не приховувала, а навпаки, часто показувала свого коханого в Мережі та їхнє спільне проведення часу.
Вони прогулялися вуличками міста, яке славиться цвітінням дерев сакури наприкінці березня — на початку квітня. Саме це й застала пара.
Амбросіо та Палмер позували під квітучими деревами і зняли на фото свій поцілунок.
Для прогулянки модель обрала зручний одяг — вона одягла лосини, кросівки та теплий молочний кардиган.
Раніше, нагадаємо, Алессандру Амбросіо зняли на прогулянці за руку з коханим. Пара потрапила під приціл папараці у Лос-Анджелесі.