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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
164
Час на прочитання
1 хв

Цілувалися в церкві: Нікола Пельтц опублікувала романтичні фото з Брукліном Бекхемом

Зірка опублікувала в Мережі серію фотографій із поїздки до Італії.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Нікола Пельтц

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

31-річна Нікола Пельтц поділилася романтичними знімками зі своїм чоловіком — 27-річним Брукліном Бекхемом — з поїздки до Венеції. На одному зі знімків подружжя пристрасно цілується прямо в церкві, не приховуючи своїх почуттів одне до одного.

Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем / © Instagram Ніколи Пельтц

Судячи з опублікованих дівчиною фотографій, пара провела в Італії кілька незабутніх днів. Закохані насолоджувалися прогулянками містом, каталися на гондолі та відпочивали в розкішному готелі. На знімках вони обіймаються та цілуються, демонструючи ніжність і близькість.

Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц і Бруклін Бекхем / © Instagram Ніколи Пельтц

Бруклін Бекхем / © Instagram Ніколи Пельтц

Бруклін Бекхем / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц / © Instagram Ніколи Пельтц

Бруклін Бекхем / © Instagram Ніколи Пельтц

Бруклін Бекхем / © Instagram Ніколи Пельтц

Поїздка була пов’язана зі святкуванням дня народження Девіда Ферніша — чоловіка співака Елтона Джона, який є хрещеним батьком Брукліна. У публікації Нікола поділилася враженнями від проведеного часу та показала моменти відпочинку з близькими.

Нікола Пельтц і Девід Ферніш / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц і Девід Ферніш / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц та син Елізабет Герлі / © Instagram Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц та син Елізабет Герлі / © Instagram Ніколи Пельтц

Зазначимо, Нікола Пельтц — донька американського мільярдера та інвестора Нельсона Пельтца та колишньої моделі Клаудії Геффнер Пельтц. У 2022 році Нікола вийшла заміж за Брукліна Бекхема, старшого сина Вікторії та Девіда Бекхемів. Зараз дівчина будує свою акторську кар’єру.

Нагадаємо, раніше Бруклін Бекхем продемонстрував величезне татуювання, присвячене дружині Ніколі Пельтц.

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