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- Шоу-бізнес
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Цілувалися в церкві: Нікола Пельтц опублікувала романтичні фото з Брукліном Бекхемом
Зірка опублікувала в Мережі серію фотографій із поїздки до Італії.
31-річна Нікола Пельтц поділилася романтичними знімками зі своїм чоловіком — 27-річним Брукліном Бекхемом — з поїздки до Венеції. На одному зі знімків подружжя пристрасно цілується прямо в церкві, не приховуючи своїх почуттів одне до одного.
Судячи з опублікованих дівчиною фотографій, пара провела в Італії кілька незабутніх днів. Закохані насолоджувалися прогулянками містом, каталися на гондолі та відпочивали в розкішному готелі. На знімках вони обіймаються та цілуються, демонструючи ніжність і близькість.
Поїздка була пов’язана зі святкуванням дня народження Девіда Ферніша — чоловіка співака Елтона Джона, який є хрещеним батьком Брукліна. У публікації Нікола поділилася враженнями від проведеного часу та показала моменти відпочинку з близькими.
Зазначимо, Нікола Пельтц — донька американського мільярдера та інвестора Нельсона Пельтца та колишньої моделі Клаудії Геффнер Пельтц. У 2022 році Нікола вийшла заміж за Брукліна Бекхема, старшого сина Вікторії та Девіда Бекхемів. Зараз дівчина будує свою акторську кар’єру.
Нагадаємо, раніше Бруклін Бекхем продемонстрував величезне татуювання, присвячене дружині Ніколі Пельтц.