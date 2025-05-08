Цього разу не здивувала: 23-річна співачка Тайла одягла нудну сукню на зірковий бал

Тайла / © Associated Press

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Співачка Тайла, яка нещодавно скопіювала образ Брітні Спірс, вдруге у житті прийшла на костюмований бал Met Gala. Дівчина цього разу носила вбрання від Jacquemus — довгу білу сукню в смужку, яка пыдкреслювала її талію.

© Associated Press

Вбрання мало опущену лінію плеча, а доповнювало його довге пальто зі шлейфом, яке співачка носила приспустивши з плечей.

© Associated Press

Образ доповнили прикраси від Pandora Jewelry, а також яскравий макіяж і зачіска — Тайла носила перуку з коротким світлим волоссям. Фінальні штрихи її майстер з волосся робив буквально перед тим, як співачка вийшла на килимову доріжку.

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Однак цей образ був досить нудним і загубився на тлі вбрання інших зірок. Тим паче, що минулого року співачка була головною зіркою Met Gala, коли прийшла на захід у сукні з піску.

Тайла в 2024 року / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press