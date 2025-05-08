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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
156
Час на прочитання
1 хв

Цього разу не здивувала: 23-річна співачка Тайла одягла нудну сукню на зірковий бал

Її талія хоч і здавалась приголомшливо тонкою в цій сукні, але це не допомогло їй стати зіркою вечора.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Тайла

Тайла / © Associated Press

Співачка Тайла, яка нещодавно скопіювала образ Брітні Спірс, вдруге у житті прийшла на костюмований бал Met Gala. Дівчина цього разу носила вбрання від Jacquemus — довгу білу сукню в смужку, яка пыдкреслювала її талію.

/ © Associated Press

© Associated Press

Вбрання мало опущену лінію плеча, а доповнювало його довге пальто зі шлейфом, яке співачка носила приспустивши з плечей.

/ © Associated Press

© Associated Press

Образ доповнили прикраси від Pandora Jewelry, а також яскравий макіяж і зачіска — Тайла носила перуку з коротким світлим волоссям. Фінальні штрихи її майстер з волосся робив буквально перед тим, як співачка вийшла на килимову доріжку.

Однак цей образ був досить нудним і загубився на тлі вбрання інших зірок. Тим паче, що минулого року співачка була головною зіркою Met Gala, коли прийшла на захід у сукні з піску.

Тайла в 2024 року / © Associated Press

Тайла в 2024 року / © Associated Press

Энн Хэтэуэй_2 / © Associated Press

© Associated Press

Мадонна_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дайана Росс / © Getty Images

© Getty Images

Ріанна_1 / © Associated Press

© Associated Press

Шакира_2 / © Associated Press

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Карли Клосс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_4 / © Associated Press

© Associated Press

Лиса _4 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон _1 / © Associated Press

© Associated Press

Холли Берри_2 / © Associated Press

© Associated Press

Деми Мур_4 / © Associated Press

© Associated Press

Эшли Грэм_4 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_10 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_18 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_8 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_14 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_17 / © Associated Press

© Associated Press

Дженна Ортега_1 / © Associated Press

© Associated Press

София Ричи_1 / © Associated Press

© Associated Press

Приянка Чопра и Ник Джонас _1 / © Associated Press

© Associated Press

Сідні Свіні_5 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Бибер_2 / © Associated Press

© Associated Press

Мона Патель_2 / © Associated Press

© Associated Press

Сабрина Карпентер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Lizzo_2 / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
156
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