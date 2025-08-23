- Дата публікації
Цього разу в сукні з квітами: Лілі Коллінз на зніманнях серіалу "Емілі в Парижі"
Акторка потрапила під приціл папараці та продемонструвала нову сукню.
Робота над новим сезоном популярного комедійного серіалу «Емілі в Парижі» зараз у самому розпалі, але вперше фокус у цій історії змістять, і героїня, окрім Франції, відвідає також й Італію. Відбуватимуться в новій країні події свого серіалу чи тільки якась його частина — поки що невідомо, але зараз епізоди знімають у Венеції.
Цього тижня головну акторку шоу Лілі Коллінз помітили папараці в романтичній сукні-бюстьє від грецької дизайнерки Мері Катранзу. Модель сукні називається Emile, її пошито з тканини кремового кольору з розкішною великою вишивкою у вигляді квітів і листя. Вбрання має структурований корсетний ліф, що підкреслює фігуру, та об’ємну спідницю з вишуканими складками — це вбрання випромінювало непідвладний часу гламур. Стилісти серіалу доповнили сукню поясом і прикрасами.
Раніше її також сфотографували на терасі, зірка сиділа зі своєю екранною подругою Ешлі Парк і пила каву. Парк була одягнена в оригінальний костюм з рюшею і шортами, а її волосся зібране в красивий хвіст. Лілі ж була без макіяжу, зібрала волосся і носила червоний халат.
Також акторку сфотографували і вдруге. Коллінз уже переодяглася в чорну сукню зі складками і в принт горошок. На обличчі в акторки був яскравий макіяж.