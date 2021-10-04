Турецькі гастролі: Надя Дорофєєва блиснула спідньою білизною і похизувалася пласким животом

Артистка обрала для виступу пікантний лук.

Надя Дорофєєва продемонструвала фоловерам в Instagram свій сценічний образ з турецьких гастролей.

На фото співачка позує у прозорому костюмі з синім принтом, який складається з кроптопа і штанів. Крізь вбрання просвічується чорна спідня білизна артистки. На одній руці у неї висить чорно-біла картата сорочка.

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

Зірка похизувалася пласким животом і татуюванням на руці у вигляді квітки.

Свій аутфіт красуня доповнила легким макіяжем і трішки скуйовдженою зачіскою. Вона млосно дивиться на екран телефону.

"Обожнюю наші турецькі гастролі і обожнюю свою команду", — підписала знімки Дорофєєва.

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

Надя завжди підбирає для виступів цікаві стильні і сексуальні образи.

До слова, на концерті гурту Tvorchi на Київському велотреку Надя виступила в ефектному екстравагантному луці. На ній був чорний костюм у білу смужку. Він складався з укороченого жакета з пришитим зверху рожевим ліфом, а також з мініспідниці з розрізом, прикрашеним сріблястою торочкою і невеликим рожевим бантиком.

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

Надя Дорофєєва / Instagram Наді Дорофєєвої

Читайте також: Надя Дорофєєва підкреслила стрункі ноги мініспідницею з принтом "собачий зуб"

Надя Дорофєєва на відпочинку у Домініканській республіці (8 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання