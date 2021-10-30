Турецькі канікули: Ірина Федишин у яскравому купальнику продемонструвала струнку фігуру

Співачка показала, як проводить свою відпустку у теплих краях.

Ірина Федишин з родиною поїхала на відпочинок до теплої Туреччини. Звідти артистка опублікувала пікантні знімки.

На фото красуня постала у яскравому купальнику, який складався зі смугастого ліфа та рожевих плавок. Бікіні чудово сиділо на стрункій фігурі зірки.

Ірина Федишин / Instagram Ірини Федишин

Ірина Федишин / Instagram Ірини Федишин

Волосся вона розпустила і одягла на очі чорні окуляри.

"Про наш відпочинок у Туреччині. У готелі, який ми обрали, - для діток справжній рай. Довго розповідати, але хто слідкує, той може побачити у сторіс, як круто ми тут проводимо час. Це справжній турецький Діснейленд з найбільшим парком атракціонів та аквапарком. Дуже багато розваг", - написала співачка.

Ірина також показала фото і відео з синами. На одних знімках вона у купальнику бавиться з дітьми на піску.

Ірина Федишин / Instagram Ірини Федишин

Ірина Федишин / Instagram Ірини Федишин

Ірина Федишин / Instagram Ірини Федишин

А на відео Федишин у чорному топі і мінішортах йде за руку з хлопчиками на прогулянку.

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