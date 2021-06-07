Турецькі канікули: вагітна Катя Осадча показала фото в бікіні

Ведуча показала, як відпочиває на пляжі.

Вагітна Катя Осадча після активної роботи на світських заходах вирішила трішки відпочити. Вона поїхала до сонячної Туреччини. Ведуча опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото звідти. На ньому Осадча зазнімкована на пляжі. Вона сидить біля моря спиною до фотокамери у чорно-білому купальнику та чорних окулярах і мило усміхається.

Катя Осадча / Instagram Каті Осадчої

"Ідеальний понеділок", - підписала знімок Катя.

Катя Осадча відвідала прем'єру української спортивної драми "Пульс". Для цього вона обрала лук у ніжних відтінках. На ній був блакитний двобортний жакет, прикрашений стрічками з каміння, білі широкі штани та білі гостроносі туфлі на шпильках.

Катя Осадча/Фото Аліни Онопи

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Катя Осадча на прем'єрі українського фільму "Пульс" (9 фото)

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