Турецькі канікули: вагітна Катя Осадча показала фото в бікіні

Ведуча показала, як відпочиває на пляжі.
Вагітна Катя Осадча після активної роботи на світських заходах вирішила трішки відпочити. Вона поїхала до сонячної Туреччини. Ведуча опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото звідти. На ньому Осадча зазнімкована на пляжі. Вона сидить біля моря спиною до фотокамери у чорно-білому купальнику та чорних окулярах і мило усміхається.
"Ідеальний понеділок", - підписала знімок Катя.
Катя Осадча відвідала прем'єру української спортивної драми "Пульс". Для цього вона обрала лук у ніжних відтінках. На ній був блакитний двобортний жакет, прикрашений стрічками з каміння, білі широкі штани та білі гостроносі туфлі на шпильках.
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