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Турецькі канікули: вагітна Катя Осадча показала фото в бікіні

Турецькі канікули: вагітна Катя Осадча показала фото в бікіні

Турецькі канікули: вагітна Катя Осадча показала фото в бікіні

Катя Осадча / Instagram Каті Осадчої

Ведуча показала, як відпочиває на пляжі.

Вагітна Катя Осадча після активної роботи на світських заходах вирішила трішки відпочити. Вона поїхала до сонячної Туреччини. Ведуча опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото звідти. На ньому Осадча зазнімкована на пляжі. Вона сидить біля моря спиною до фотокамери у чорно-білому купальнику та чорних окулярах і мило усміхається.

Катя Осадча / © Instagram Каті Осадчої
Катя Осадча / Instagram Каті Осадчої

"Ідеальний понеділок", - підписала знімок Катя.

Катя Осадча відвідала прем'єру української спортивної драми "Пульс". Для цього вона обрала лук у ніжних відтінках. На ній був блакитний двобортний жакет, прикрашений стрічками з каміння, білі широкі штани та білі гостроносі туфлі на шпильках.

Катя Осадча/Фото Аліни Онопи / ©
Катя Осадча/Фото Аліни Онопи

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Катя Осадча/Фото Аліни Онопи / ©
Катя Осадча/Фото Аліни Онопи / ©
Катя Осадча/Фото Аліни Онопи / ©
Катя Осадча/Фото Аліни Онопи / ©
Катя Осадча/Фото Аліни Онопи / ©
Катя Осадча/Фото Аліни Онопи / ©
Катя Осадча/Фото Аліни Онопи / © Instagram Каті Осадчої
Катя Осадча/Фото Аліни Онопи / © Instagram Каті Осадчої
Катя Осадча/Фото Аліни Онопи / ©
Катя Осадча на прем'єрі українського фільму "Пульс" (9 фото)