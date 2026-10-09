Твід, незвичні сумки та акцентне взуття: Chanel представив колекцію весна-літо 2027

Показ Chanel весна-літо 2027 / © Associated Press

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На Тижні моди в Парижі дизайнер Матьє Блазі представив колекцію весна-літо 2027, у якій переосмислив класичний стиль бренду. На подіумі були твідові костюми, елегантні спідниці, ефектні сумки та взуття з незвичним декором, а серед гостей показу сяяли такі зірки як Ніколь Кідман та Дуа Ліпа.

Дизайнер дійсно зумів освіжити впізнавану естетику Модного дому, не відмовляючись від його головних символів, однак за його авторства кожна річ колекції стала витвором мистецтва. Під час роботи Блазі звернувся до історії засновниці бренду — Коко Шанель. Її шлях від строгих силуетів до вільного й практичного одягу став одним із джерел натхнення для його колекції.

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Показ Chanel весна-літо 2027 / © Associated Press

Показ традиційно відбувся у паризькому Grand Palais, який оздобили з розмахом — під стелею ширяли декоративні білі птахи, поруч висів місяць. Загалом на подіумі продемонстрували 83 образи, і серед них було чимало речей, які цілком можуть стати модними фаворитами 2027 року і покласти початок новим трендам.

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Показ Chanel весна-літо 2027 / © Associated Press

Матьє Блазі зробив ставку на моделі із заниженою талією, які поєднував із жакетами в тон. Такий комплект має впізнаваний вигляд Chanel, але завдяки новому крою здавався сучаснішим. Не менш помітними були й самі жакети, адже в колекції переважали укорочені моделі без комірців і декоративним оздобленням.

Показ Chanel весна-літо 2027 / © Associated Press

Що стосується аксесуарів, то на показі їм теж приділили чимало уваги. На подіумі представили різні варіанти культових моделей Chanel. Дизайнер експериментував із фактурами, додавав кишені, в’язані деталі та ланцюжки, а також навіть презентував сумки надруковані на 3D-принтері. Одна з моделей навіть вийшла на подіум із вінтажною сумкою, яка колись належала Коко Шанель.

Показ Chanel весна-літо 2027 / © Associated Press

Туфлі були прикрашені ґудзиками, бантами й намистинами — декор зробив навіть класичні моделі помітнішими. Ймовірно такі дизайни стануть дуже популярними наступного року, як і масивні аксесуари, які також були присутні у колекції. Ще один помітний акцент — широкі шкіряні ремені з великою квадратною пряжкою, які дизайнер запропонував як альтернативу звичним ременям із ланцюжків.

Показ Chanel весна-літо 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-літо 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-літо 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-літо 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-літо 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-літо 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-літо 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-літо 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-літо 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-літо 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-літо 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-літо 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-літо 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-літо 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-літо 2027 / © Associated Press

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