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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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У 52 роки знову стане мамою: Гіларі Свонк оголосила про третю вагітність

Американська акторка повідомила про майбутнє поповнення креативним сімейним відео за участю чоловіка та трирічних двійнят.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Гіларі Свонк

Гіларі Свонк / © Associated Press

52-річна Гіларі Свонк вагітна втретє. Акторка та її чоловік Філіп Шнайдер очікують на появу ще одного малюка у грудні. Радісною новиною вона поділилася в Instagram.

Для оголошення подружжя зняло незвичайне відео разом зі своїми трирічними двійнятами — донькою Аєю та сином Омом. У темряві родина танцювала зі світними паличками, прикріпленими до одягу. На округлому животі Гілларі вони утворювали маленьку фігурку немовляти.

У підписі Свонк жартома пояснила, що її часто запитують про наступний проєкт, і цього разу його «вихід» запланований на грудень.

“Багато людей запитують, яким проєктом я займатимуся наступним, цей вийде у грудні”, - написала вона.

Нагадаємо, вперше акторка стала мамою у квітні 2023 року, коли у віці 48 років народила двійнят. Із Філіпом Шнайдером вона одружилася 2018 року.

Гіларі Свонк і Філіп Шнайдер у 2018 році / © Associated Press

Гіларі Свонк і Філіп Шнайдер у 2018 році / © Associated Press

Гіларі Свонк і Філіп Шнайдер у 2023 році / © Associated Press

Гіларі Свонк і Філіп Шнайдер у 2023 році / © Associated Press

Раніше Гілларі розповідала, що материнство у зрілому віці дозволило їй більше часу присвячувати дітям. Завдяки сформованій кар’єрі вона має змогу гнучкіше планувати роботу, а життєвий досвід допоміг їй стати терплячішою мамою.

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