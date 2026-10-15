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- Шоу-бізнес
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У 52 роки знову стане мамою: Гіларі Свонк оголосила про третю вагітність
Американська акторка повідомила про майбутнє поповнення креативним сімейним відео за участю чоловіка та трирічних двійнят.
52-річна Гіларі Свонк вагітна втретє. Акторка та її чоловік Філіп Шнайдер очікують на появу ще одного малюка у грудні. Радісною новиною вона поділилася в Instagram.
Для оголошення подружжя зняло незвичайне відео разом зі своїми трирічними двійнятами — донькою Аєю та сином Омом. У темряві родина танцювала зі світними паличками, прикріпленими до одягу. На округлому животі Гілларі вони утворювали маленьку фігурку немовляти.
У підписі Свонк жартома пояснила, що її часто запитують про наступний проєкт, і цього разу його «вихід» запланований на грудень.
“Багато людей запитують, яким проєктом я займатимуся наступним, цей вийде у грудні”, - написала вона.
Нагадаємо, вперше акторка стала мамою у квітні 2023 року, коли у віці 48 років народила двійнят. Із Філіпом Шнайдером вона одружилася 2018 року.
Раніше Гілларі розповідала, що материнство у зрілому віці дозволило їй більше часу присвячувати дітям. Завдяки сформованій кар’єрі вона має змогу гнучкіше планувати роботу, а життєвий досвід допоміг їй стати терплячішою мамою.