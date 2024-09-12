У 60-річного Бреда Пітта нова дівчина: який вигляд має молода кохана голлівудського актора

Обранку актора звуть Інес де Рамон і вона дизайнерка ювелірних прикрас класу люкс.

Пара разом від 2022 року, і між ними все досить серйозно, адже нещодавно актор навіть вийшов із нею на червону доріжку Венеційського кінофестивалю. Також Бред та Інес постійно потрапляють під приціл папараці під час своїх побачень. Особливо часто їх фотографують у Нью-Йорку, ймовірно, пара вирішила провести вересень у цьому місті.

Пітт та його дівчина продемонстрували кілька образів з яких можна помітити, що Інес любить жилети, вільні штани з натуральних тканин, трикотажні костюми та дорогі сумки. Два луки жінки були схожі — вона одягла костюми, але один був чорним, а інший у смужку.

Бред Пітт та Інес де Рамон / Фото: Getty Images

Поєднувала ці вбрання вона зі зручним взуттям та сумками з короткими ручками. Пітт же був одягнений теж досить цікаво, адже поєднував білу сорочку з яскравими штанами, а також одягнув зовсім пом'яте біле вбрання. Це дивно трохи вивний вигляд, проте пом'ята тканина – один із трендів цього року.

Бред Пітт та Інес де Рамон / Фото: Getty Images

Наступного разу Інес віддала перевагу бежевому костюму і черевикам, а ось її обранець жовтому костюму.

Бред Пітт та Інес де Рамон / Фото: Getty Images

Коли вони залишали готель, то були практично у парних образах, адже одягли світлі вбрання. Пітт був ще й у панамці.

Бред Пітт та Інес де Рамон / Фото: Getty Images

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