У 60-річного Бреда Пітта нова дівчина: який вигляд має молода кохана голлівудського актора

Колишній чоловік Анджеліни Джолі – 60-річний актор Бред Пітт – закрутив новий роман із жінкою, якій 31 рік.
Обранку актора звуть Інес де Рамон і вона дизайнерка ювелірних прикрас класу люкс.
Пара разом від 2022 року, і між ними все досить серйозно, адже нещодавно актор навіть вийшов із нею на червону доріжку Венеційського кінофестивалю. Також Бред та Інес постійно потрапляють під приціл папараці під час своїх побачень. Особливо часто їх фотографують у Нью-Йорку, ймовірно, пара вирішила провести вересень у цьому місті.
Пітт та його дівчина продемонстрували кілька образів з яких можна помітити, що Інес любить жилети, вільні штани з натуральних тканин, трикотажні костюми та дорогі сумки. Два луки жінки були схожі — вона одягла костюми, але один був чорним, а інший у смужку.
Поєднувала ці вбрання вона зі зручним взуттям та сумками з короткими ручками. Пітт же був одягнений теж досить цікаво, адже поєднував білу сорочку з яскравими штанами, а також одягнув зовсім пом'яте біле вбрання. Це дивно трохи вивний вигляд, проте пом'ята тканина – один із трендів цього року.
Наступного разу Інес віддала перевагу бежевому костюму і черевикам, а ось її обранець жовтому костюму.
Коли вони залишали готель, то були практично у парних образах, адже одягли світлі вбрання. Пітт був ще й у панамці.
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