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- Шоу-бізнес
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У абсолютно прозорій спідниці: співачка Меган Трейнор відвідала світську церемонію
31-річна американська співачка, відома багатьом завдяки своєму «вірусному» хіту Made You Look, відвідала світський захід.
Меган Трейнор з’явилася серед гостей церемонії Billboard Women in Music Awards, що відбулася у Каліфорнії. Вона здивувала гостей вибором ефектного образу, адже одягла чорну сукню-боді від Sami Miro Vintage.
Верх її луку був виконаний з оксамиту та мережива, а ось нижня спідниця була зовсім прозорою та фатиновою. Меган носила вбрання з панчохами та туфлями на високих підборах. Також співачка прикрасила вуха та шию коштовностями з камінням, зробила макіяж, а волосся зібрала у високий хвіст.
Компанію їй на заході склав чоловік — актор Деріл Сабара, відомий за головною роллю у серії фільмів «Діти шпигунів». Знімками з ним Меган поділилася в Instagram.
Також вона показала кілька фото із синами, які як дві краплі води схожі на її чоловіка.