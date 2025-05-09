У абсолютно прозорій спідниці та карнавальній масці: Діана Крюгер здивувала вечірнім луком

Діана Крюгер / © Getty Images

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Акторку помітили, коли вона прямувала на захід. Діана мала приголомшливий і дуже ефектний вигляд, оскільки носила чорну сукню без бретельок від Jason Wu. Вбрання одягалося як боді, а спідниця у нього була повністю прозорою і зі шлейфом.

Доповнила Крюгер свій образ сітчастими високими рукавичками, гламурним клатчем зі стразами та туфлями на високих платформах. У вухах у зірки сяяли сережки з камінням, але головною прикрасою луку стала карнавальна маска з великими 3D метеликами, яка однозначно виділяла її образ серед інших.

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Цей образ Діани нагадав нам вбрання Ніколь Арі Паркер зі знімань серіалу «І просто так…» у Нью-Йорку. В екстравагантному червоному образі з кутюрної колекції Valentino, яка була представлена в Римі, акторка виконала роль Лізи Тодд Векслі.

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Актриса Ніколь Арі Паркер на зйомках у 2022 році / © Getty Images

Діана Крюгер / © Getty Images Діана Крюгер / © Getty Images Діана Крюгер / © Getty Images Діана Крюгер / © Getty Images Діана Крюгер / © Associated Press Діана Крюгер і Норман Рідус / © Getty Images Діана Крюгер / © Associated Press Діана Крюгер / © Associated Press Діана Крюгер / © Associated Press Діана Крюгер / © Getty Images Діана Крюгер / © Associated Press Діана Крюгер / © Getty Images Діана Крюгер / © Getty Images Діана Крюгер і Норман Рідус / © Getty Images Діана Крюгер / © Getty Images Діана Крюгер / © Getty Images