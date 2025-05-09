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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
201
Час на прочитання
1 хв

У абсолютно прозорій спідниці та карнавальній масці: Діана Крюгер здивувала вечірнім луком

Діана Крюгер, яка зіграла у таких культових фільмах як «Троя» та «Пан Ніхто», відвідала весняний галаконцерт New York City Ballet 2025, що відбувся у Лінкольн-центрі у Нью-Йорку.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Діана Крюгер

Діана Крюгер / © Getty Images

Акторку помітили, коли вона прямувала на захід. Діана мала приголомшливий і дуже ефектний вигляд, оскільки носила чорну сукню без бретельок від Jason Wu. Вбрання одягалося як боді, а спідниця у нього була повністю прозорою і зі шлейфом.

Доповнила Крюгер свій образ сітчастими високими рукавичками, гламурним клатчем зі стразами та туфлями на високих платформах. У вухах у зірки сяяли сережки з камінням, але головною прикрасою луку стала карнавальна маска з великими 3D метеликами, яка однозначно виділяла її образ серед інших.

/ © Getty Images

© Getty Images

Цей образ Діани нагадав нам вбрання Ніколь Арі Паркер зі знімань серіалу «І просто так…» у Нью-Йорку. В екстравагантному червоному образі з кутюрної колекції Valentino, яка була представлена в Римі, акторка виконала роль Лізи Тодд Векслі.

Актриса Ніколь Арі Паркер на зйомках у 2022 році / © Getty Images

Актриса Ніколь Арі Паркер на зйомках у 2022 році / © Getty Images

Діана Крюгер / © Getty Images

Діана Крюгер / © Getty Images

Діана Крюгер / © Getty Images

Діана Крюгер / © Getty Images

Діана Крюгер / © Getty Images

Діана Крюгер / © Getty Images

Діана Крюгер / © Getty Images

Діана Крюгер / © Getty Images

Діана Крюгер / © Associated Press

Діана Крюгер / © Associated Press

Діана Крюгер і Норман Рідус / © Getty Images

Діана Крюгер і Норман Рідус / © Getty Images

Діана Крюгер / © Associated Press

Діана Крюгер / © Associated Press

Діана Крюгер / © Associated Press

Діана Крюгер / © Associated Press

Діана Крюгер / © Associated Press

Діана Крюгер / © Associated Press

Діана Крюгер / © Getty Images

Діана Крюгер / © Getty Images

Діана Крюгер / © Associated Press

Діана Крюгер / © Associated Press

Діана Крюгер / © Getty Images

Діана Крюгер / © Getty Images

Діана Крюгер / © Getty Images

Діана Крюгер / © Getty Images

Діана Крюгер і Норман Рідус / © Getty Images

Діана Крюгер і Норман Рідус / © Getty Images

Діана Крюгер / © Getty Images

Діана Крюгер / © Getty Images

Діана Крюгер / © Getty Images

Діана Крюгер / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
201
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