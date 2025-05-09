- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 201
- Час на прочитання
- 1 хв
У абсолютно прозорій спідниці та карнавальній масці: Діана Крюгер здивувала вечірнім луком
Діана Крюгер, яка зіграла у таких культових фільмах як «Троя» та «Пан Ніхто», відвідала весняний галаконцерт New York City Ballet 2025, що відбувся у Лінкольн-центрі у Нью-Йорку.
Акторку помітили, коли вона прямувала на захід. Діана мала приголомшливий і дуже ефектний вигляд, оскільки носила чорну сукню без бретельок від Jason Wu. Вбрання одягалося як боді, а спідниця у нього була повністю прозорою і зі шлейфом.
Доповнила Крюгер свій образ сітчастими високими рукавичками, гламурним клатчем зі стразами та туфлями на високих платформах. У вухах у зірки сяяли сережки з камінням, але головною прикрасою луку стала карнавальна маска з великими 3D метеликами, яка однозначно виділяла її образ серед інших.
Цей образ Діани нагадав нам вбрання Ніколь Арі Паркер зі знімань серіалу «І просто так…» у Нью-Йорку. В екстравагантному червоному образі з кутюрної колекції Valentino, яка була представлена в Римі, акторка виконала роль Лізи Тодд Векслі.