У абсолютно прозорій сукні: дочка Брюса Вілліса і Демі Мур прийшла на музичну церемонію
У Каліфорнії провели церемонію музичних нагород IHeartRadio Music Awards, яка не минулась без червоної доріжки, якою пройшлися зірки.
Однією із гостей заходу стала Скаут Вілліс — донька акторів Брюса Вілліса і Демі Мур.
34-річна співачка одягла молочну сукню від Self-Portrait на тонких бретельках, яка була повністю виконана з прозорого мережива у квіти. Плечі у вбрання були відкритими, а прикрашали їх спучені бретельки з рюшами, які додавали цього вбранню ще більше романтики і ніжності.
Оскільки вбрання було повністю прозорим, Скаут одягла світлу спідню білизну, яка хоч і була ледь помітною, але все ж придавала образу ефектності і привертала увагу. Лук співачка доповнила сріблястими туфлями, кількома лаконічними прикрасами та просто розпустила своє довге волосся.
Також церемонію відвідала Тейлор Свіфт, яка привернула увагу не лише оксамитовим ансамблем від Wiederhoeft, а й каблучкою з величезним діамантом.