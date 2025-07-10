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- Шоу-бізнес
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В абсолютно прозорій сукні-сітці і без білизни: співачка Лорд сходила на фешншоу
Зірка пройшлася вулицею та привернула увагу перехожих і гостей.
28-річна співачка Лорд потрапила під приціл папараці на Тижні моди в Парижі, коли прямувала на шоу бренду Balenciaga, який презентував публіці колекцію Haute Couture осінь-зима 2025–2026.
Зірка одягла провокаційне вбрання, адже на ній була сукня-туніка у вигляді сітки, повністю зроблена зі стразів. Спідню білизну — бюстгальтер — вона не одягла, але водночас заклеїла груди чорним скотчем. З таким незвичайним верхом співачка одягла широкі світлі джинси з дірками та туфлі на підборах. Оригінальність образу також додавав незвичайний макіяж.
Шоу бренду Balenciaga стало досить гучним, адже його відвідали такі зірки, як Ніколь Кідман, Сальма Гаєк і Кеті Перрі. Також під приціл папараці потрапила й новоспечена дружина Джеффа Безоса Лорен Санчес та син Шварценеггера.
Однак це не єдина причина, чому його обговорювали. Раніше модельєр Сабато де Сарно залишив Модний дім Gucci через два роки роботи і його місце посів Демна Гвасалія. А зараз Гвасалія завершив свій шлях у Balenciaga цим показом от-кутюр.