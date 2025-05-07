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- Шоу-бізнес
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У абсолютно прозорій сукні з декольте до пупа: Кара Делевінь вийшла у світ з вагітною сестрою
На заході сестри трималися за руки. Їхня спільниа поява — рідкість.
Британська модель та акторка Кара Делевінь відвідала прем’єру документального фільму Девіда Аттенборо «Океан» у Лондоні. На цьому заході дівчина виклика справжній фурор, оскільки вийшла на фотокол у абсолютно прозорій сукні від бренду Annie’s.
Це була довга сукня без рукавів та з глибоким V-подібним декольте до пупка. Сукню прикрашав геометричний візерунок, а носила Кара її у поєднанні з оверсайз жакетом чорного кольору. Шию модель прикрасило кольє з птахом, а взула вона підбори та зробила об’ємну зачіску.
Компанію на заході Карі склала її сестра Поппі, яка зараз вагітна своїм первістком. Вона носила чорну сукню з торочкою і чорний жакет, а також таку ж прикрасу, як і в її сестри — кольє з птахом.
Також на показ цього фільму завітав і король Чарльз. Монарх прийшов на захід без дружини Камілли.