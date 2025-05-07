ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
182
Час на прочитання
1 хв

У абсолютно прозорій сукні з декольте до пупа: Кара Делевінь вийшла у світ з вагітною сестрою

На заході сестри трималися за руки. Їхня спільниа поява — рідкість.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кара Делевінь

Кара Делевінь / © Getty Images

Британська модель та акторка Кара Делевінь відвідала прем’єру документального фільму Девіда Аттенборо «Океан» у Лондоні. На цьому заході дівчина виклика справжній фурор, оскільки вийшла на фотокол у абсолютно прозорій сукні від бренду Annie’s.

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Це була довга сукня без рукавів та з глибоким V-подібним декольте до пупка. Сукню прикрашав геометричний візерунок, а носила Кара її у поєднанні з оверсайз жакетом чорного кольору. Шию модель прикрасило кольє з птахом, а взула вона підбори та зробила об’ємну зачіску.

Компанію на заході Карі склала її сестра Поппі, яка зараз вагітна своїм первістком. Вона носила чорну сукню з торочкою і чорний жакет, а також таку ж прикрасу, як і в її сестри — кольє з птахом.

Кара і Поппі Делевінь / © Getty Images

Кара і Поппі Делевінь / © Getty Images

Також на показ цього фільму завітав і король Чарльз. Монарх прийшов на захід без дружини Камілли.

Король Чарльз та Девід Аттенборо / © Associated Press

Король Чарльз та Девід Аттенборо / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Credits

Кара Делевінь / © Credits

Кара Делевінь та Ешлі Бенсон / © Associated Press

Кара Делевінь та Ешлі Бенсон / © Associated Press

Кара Делевінь та Ешлі Бенсон / © Associated Press

Кара Делевінь та Ешлі Бенсон / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Associated Press

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Кара Делевінь / © Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie