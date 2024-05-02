В абсолютно "голій" сукні з шипами: Аня Тейлор-Джой викликала фурор на прем'єрі фільму

Промотур постапокаліптичного бойовика стартував в Австралії, і Аня не розчарувала вбраннями.

Акторка Аня Тейлор-Джой відвідала презентацію фільму "Фуріоса: Божевільний Макс. Сага", що відбулася у місті Сідней, Австралія. На червоній доріжці дівчина справила особливе враження і всі погляди були прикуті винятково до неї, оскільки для своєї появи акторка та її стилісти вибрали "голу" сукню.

Вбрання Ані було вінтажним і є частиною кутюрної колекції бренду Paco Rabanne весна-літо 1996.

Сукня мала вигляд сплетених у візерунок величезних довгастих намистин піскового кольору, а також металевих елементів. Доповнювали її довгі шпильки з наконечниками.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

Вбрання Аня одягла на голе тіло, оскільки на ній були лише бежеві стринги. Аналогічна сукні прикраса з шипами була у неї на голові. Завершували образ акторки босоніжки з прозорими ремінцями, бежевий манікюр і яскравий макіяж.

Аня Тейлор-Джой / Фото: Getty Images

У фільмі "Фуріоса: Божевільний Макс. Сага" Тейлор-Джой виконала головну роль. Деталі сюжету тримаються в таємниці.

Днем раніше Аня та Кріс Гемсворт – її колега за фільмом – позували під час телеконференції для ЗМІ. Тейлор-Джой одягла коричневу сукню на одне плече від бренду Rick Owens з колекції весна-літо 2024.

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