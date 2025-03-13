У абсолютно прозорій блузці: супермодель Кейт Мосс відвідала показ Saint Laurent

Британська супермодель Кейт Мосс, яка прославилася як "королева героїнового шику" через свою худорлявість у нульових, вийшла у світ. 51-річна зірка відвідала показ Модного дому Saint Laurent у Парижі, як гостя.

Бренд презентував колекцію осінь-зима 2025-2026 у межах Паризького тижня моди. Кейт одягла на захід оригінальне чорне вбрання, в якому поєднала абсолютно прозору блузу в горох, вільні штани та оксамитовий жакет.

Кейт Мосс / Фото: Getty Images

Образ зірки доповнювали чорні лакові мюлі, безліч золотих браслетів на зап'ястях, сережки та пояс-мотузка. Волосся Мосс зібрала, а на обличчі зробила лаконічний макіяж без акцентів.

Однак, це не єдиний показ, який відвідала жінка. Також Мосс помітили на показі бренду Stella McCartney, також у Парижі. Кейт сиділа під час шоу з акторкою Камерон Діас, яка нещодавно повернулася у світ кіно після перерви.

Кейт Мосс та Камерон Діас / Фото: Associated Press

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