У абсолютно прозорій сукні: Ванесса Гадженс здивувала вибором сміливого образу

Американська акторка і співачка Ванесса Гадженс, відома за роллю в підлітковому фільмі "Класний мюзикл", а також за мюзиклом знятим Лін-Мануелем Мірандою "Тік-так, бум!", вийшла на вулицю в Нью-Йорку в дуже сміливому образі — чорній повністю прозорій сукні.

Вбрання було виконане у вигляді водолазки, а прикрашали його величезні білі квіти. Під цю сукню Ванесса одягла чорні шорти з високим посадженням та ліфчик із щільної тканини.

Також вона накинула на плечі шкіряне чорне пальто, в руці тримала сумку на короткій ручці, а от взула Ванесса вінілові чоботи.

Ванесса Гадженс / Фото: Getty Images

До Нью-Йорка зірка прилетіла з відпочинку, адже ще кілька днів тому ділилася знімками з Філіппінських островів.

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