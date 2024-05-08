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В абсолютно прозорій сукні з торочкою: Емілі Ратаковскі з'явилася у дуже сміливій сукні на вечірці

В абсолютно прозорій сукні з торочкою: Емілі Ратаковскі з'явилася у дуже сміливій сукні на вечірці

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Суперзірка блиснула ідеальною фігурою перед камерами.

Якщо ви думали, що тренд на голі сукні поступово відходить, то супермодель Емілі Ратаковскі вирішила довести протилежне. На афтепаті, яке проводилося після Met Gala у Нью-Йорку, вона з'явилася у повністю прозорій сукні.

Синя сукня Емілі була вінтажною і створена Givenchy для колекції весна-літо 1998 Александром Макквіном, який на той час був креативним директором Модного дому. Вбрання виконане з сітчастої тканини, прикрашене вишивкою у вигляді зірок, а також торочкою на подолі й комірі. З-під сукні моделі було видно чорну білизну зі стразами.

Доповнили її вбрання босоніжки Rene Caovilla з ремінцями-пружинами, сумка з китицями, кілька прикрас із діамантами, яскравий макіяж і висока зачіска.

Емілі Ратаковскі / © Getty Images
Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Образ для основного заходу Інституту костюма Емілі був також "голим". Перед камерами вона з'явилася у провокаційному вбранні від Atelier Versace, яке було всипане стразами та камінням.

Емілі Ратаковські / © Associated Press
Емілі Ратаковські / Фото: Associated Press

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