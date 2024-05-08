В абсолютно прозорій сукні з торочкою: Емілі Ратаковскі з'явилася у дуже сміливій сукні на вечірці

Якщо ви думали, що тренд на голі сукні поступово відходить, то супермодель Емілі Ратаковскі вирішила довести протилежне. На афтепаті, яке проводилося після Met Gala у Нью-Йорку, вона з'явилася у повністю прозорій сукні.

Синя сукня Емілі була вінтажною і створена Givenchy для колекції весна-літо 1998 Александром Макквіном, який на той час був креативним директором Модного дому. Вбрання виконане з сітчастої тканини, прикрашене вишивкою у вигляді зірок, а також торочкою на подолі й комірі. З-під сукні моделі було видно чорну білизну зі стразами.

Доповнили її вбрання босоніжки Rene Caovilla з ремінцями-пружинами, сумка з китицями, кілька прикрас із діамантами, яскравий макіяж і висока зачіска.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Образ для основного заходу Інституту костюма Емілі був також "голим". Перед камерами вона з'явилася у провокаційному вбранні від Atelier Versace, яке було всипане стразами та камінням.

Емілі Ратаковські / Фото: Associated Press

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