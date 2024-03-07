В абсолютно прозорому мереживному кетсьюті: дочка Мадонни відвідала показ Saint Laurent у зухвалому луку

Дівчина знову обрала для своєї появи "голе" вбрання.

Дочка Мадонни – 27-річна Лурдес Леон – відвідала захід у Парижі – показ нової чоловічої колекції бренду Saint Laurent осінь-зима 2024–2025. Показ відбувся у межах Тижня моди.

Лурдес любить епатажне і навіть відверте вбрання, яке привертає увагу, тому вибрала цього разу чорний і абсолютно прозорий кетсьют, який носила без бюстгальтера.

Це вбрання вона доповнила класичним довгим чорним пальто на ґудзиках, чорними туфлями та сонцезахисними окулярами. Волосся Лурдес розпустила та зробила на обличчі макіяж.

Лурдес Леон на показі Saint Laurent / Фото: Getty Images

Однак це її вбрання було все ж таки менш сміливим, ніж абсолютно прозора сукня з металевих ланцюжків від дизайнера родом з України Наталії Феднер (Natalia Fedner), яка народилася у місті Чернівці, але у дитинстві емігрувала з батьками до США. Восени минулого року вона з'явилася в ньому на заході Victoria's Secret, що проводився в межах New York Fashion Week.

Лурдес Леон на заході Victoria's Secret / Фото: Associated Press

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