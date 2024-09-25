В абсолютно прозорому в'язаному вбранні: Аня Тейлор-Джой відвідала показ бренду Dior

Зірка обрала для появи доволі незвичайний ансамбль з нової круїзної колекції.
А в Парижі в межах Тижня моди відбувся показ Модного дому Christian Dior. Креативна директорка марки Марія Грація К'юрі презентувала колекцію весна-літо 2025.
Серед гостей заходу з'явилася давня шанувальниця та амбасадорка бренду – акторка Аня Тейлор-Джой.
На шоу дівчина одягла трендове в'язане вбрання відтінку айворі, яке складалося з топа та довгої спідниці.
Ансамбль Тейлор-Джой з круїзної колекції 2025 року був повністю прозорим. Під її спідницею були помітні високі бежеві труси, а ось бюстгальтер під топ вона не одягла. Волосся Аня розпустила і взула масивні чорні чоботи.
Це вже не перший показ Dior, який Аня відвідує. Також вона була присутня на шоу бренду, яке відбувалося в Шотландії. Тоді К'юрі презентувала круїзну колекцію 2025 року, яка була створена в стилі гранж і сукню з якої Тейлор-Джой одягла на шоу в Парижі. Акторка тоді прийшла на захід у колготках з вирізами та лакових чоботях.
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