У абсолютно прозорому вбранні: Алессандра Амбросіо прийшла на вечірку в луку від Dolce & Gabbana

Модель продемонструвала свою розкішну фігуру у сміливому образі.
Бразильська супермодель Алессандра Амбросіо, як і очікувалося, повернулася до складу "ангелів" Victoria's Secret. Зірка вийшла на подіум під час камбекшоу бренду, а потім з'явилася на афтепаті у ресторані Meatpacking у Нью-Йорку.
Амбросіо одягла абсолютно прозоре вбрання від Dolce & Gabbana — довгу чорну сукню з корсетом і галтером. Носила цю сукню модель у поєднанні з чорним спідньою білизною, а також босоніжками на підборах і шубою-болеро зі штучного хутра.
Також Алессандра зробила гарний макіяж, розпустила волосся й одягла сережки з перлами.
Під час підготовки до показу Амбросіо була у культовому рожевому смугастому халаті.
А ось на сам подіум вона вийшла в просто розкішному образі — в чорному мереживному боді, яке поєднувалося з сітчастою спідницею і босоніжками від Rene Caovilla з ремінцями-пружинами.
Невід'ємною частиною образу стали гламурні крила.
Також у шоу взяла участь ще одна суперзірка Адріана Ліма. Вона вийшла на подіум у двох образах – чорному та червоному.
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