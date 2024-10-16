У абсолютно прозорому вбранні: Алессандра Амбросіо прийшла на вечірку в луку від Dolce & Gabbana

Бразильська супермодель Алессандра Амбросіо, як і очікувалося, повернулася до складу "ангелів" Victoria's Secret. Зірка вийшла на подіум під час камбекшоу бренду, а потім з'явилася на афтепаті у ресторані Meatpacking у Нью-Йорку.

Амбросіо одягла абсолютно прозоре вбрання від Dolce & Gabbana — довгу чорну сукню з корсетом і галтером. Носила цю сукню модель у поєднанні з чорним спідньою білизною, а також босоніжками на підборах і шубою-болеро зі штучного хутра.

Також Алессандра зробила гарний макіяж, розпустила волосся й одягла сережки з перлами.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

Під час підготовки до показу Амбросіо була у культовому рожевому смугастому халаті.

Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

А ось на сам подіум вона вийшла в просто розкішному образі — в чорному мереживному боді, яке поєднувалося з сітчастою спідницею і босоніжками від Rene Caovilla з ремінцями-пружинами.

Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

Невід'ємною частиною образу стали гламурні крила.

Алессандра Амбросіо / Фото: Associated Press

Також у шоу взяла участь ще одна суперзірка Адріана Ліма. Вона вийшла на подіум у двох образах – чорному та червоному.

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