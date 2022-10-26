У Адель новий кліп: розглядаємо розкішний образ співачки

Знаменитість знялася у відео у вбранні, яке вже одягала раніше.

Британська співачка Адель представила кліп на пісню I Drink Wine, яка увійшла до її четвертого сольного альбому "30".

У ролику виконавиця з келихом вина та пляшкою потрапляє у казковий простір, у якому пливе річкою на рятувальному колі. Ця пісня про те, як відпустити своє его, і присвячена розлученню Адель із Саймоном Конекі, включає важкі усвідомлення стану її шлюбу та життя.

Сюрреалістичне відео, зняте Джо Телботом, закінчується тим, що камера розвертається, щоб показати декорації та повернути нас усіх до реальності.

У відео співачка з'явилася в розкішній блискучі сукні складного відтінку, адже вона переливалося із золотого в зелений залежно від освітлення. Довге гламурне вбрання було повністю розшите паєтками, мадл довгі рукави, а його декольте прикрашала рюша.

Адель / Фото: скриншот з відео

Автор сукні бренд Valentino і це вбрання було ексклюзивно створено для співачки ще на початку року. У лютому знаменитість з'явилася в цій сукні на BRIT Awards, щоб заспівати I Drink Wine.

Адель виступає на BRIT Awards / Фото: Associated Press

Також не можна не відзначити і прикраси зірки, адже на її руці та вусі були прикраси у вигляді великих квітів.

Адель / Фото: скриншот з відео

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