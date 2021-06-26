У аномально тісному корсеті: Doja Cat вибрала дивний образ для вечірки

Вона любить екстравагантні вбрання.

У п'ятницю в Лос-Анджелесі відбулася вечірка співачки Doja Cat, яку вона організувала на честь виходу свого третього студійного альбому Planet Her. На вечірці співачка з'явилася в досить дивному образі. Лавандовий корсет, який вона одягла, буквально передавив її груди та мав трохи дивакуватий вигляд, і явно це не було не дуже комфортне вбрання.

Поєднала корсет Doja Cat з обтислою асиметричною спідницею, яку прикрашало безліч рюш. Взула вона яскраво-помаранчеві босоніжки з прозорими лямками, які перегукувалися за кольором з помаранчевим помпоном на її корсеті.

Doja Cat / Getty Images

Також Doja Cat вирішила змінити образ і для вечірки перетворилася на блондинку, одягнувши перуку з довгим білим волоссям. На обличчі у дівчини був яскравим макіяж, а ось з аксесуарів вона вибрала масивні прикраси з діамантами.

Doja Cat / Getty Images

Взагалі неординарні вбрання вона дуже любить і часто вибирає саме епатажні образи. Наприклад, на церемонії Billboard Music Awards 2021 співачка з'явилася в двоколірному образі в чорно-білу смужку з колекції Balmain і в незвичайних сережках Jacob & Co., в які було вставлено хижу рослина — венерина мухоловка.

Doja Cat / Getty Images

А ось раніше на червоній доріжці "Греммі-2021" вона з'явилася у сукні від Roberto Cavalli з чималим декольте.

Doja Cat на Grammy 2021 / Associated Press

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