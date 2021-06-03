У бабушах і незвичайній сорочці: Олівія Палермо на прогулянці в Нью-Йорку

Вона показала ідеальний образ для прохолодного літнього ранку.

Знаменита модниця і інфлюенсерка Олівія Палермо часто гуляє Нью-Йорком і навіть для звичайних прогулянок завжди стильно вбирається. У перший день літа Олівия вийшла по каву і знову потрапила під приціл фотографів.

Для свого аутфіту вона вибрала білу сорочку з рюшами і коміром-стійкою від бренду Caroline Constas, сині джинси-скіни, а також доповнила образ сонцезахисними окулярами Le Specs та блакитними бабуші з брошкою від Giannico Daphne. Незвичайності луку Олівії додала смугаста сумка від Sara Battaglia.

Олівія Палермо / Getty Images

Образ, який продемонструвала Олівія, ідеально підійде для прогулянки у прохолодний літній день, а також стане чудовим варіантом офісного луку. Раніше вона демонструвала, як поєднувати бабуші з легкими сукнями, міні і кюлотами. Ділимося декількома прикладами стритстайлу від Олівії.

Getty Images

Олівія Палермо / Getty Images

Олівія Палермо / Getty Images

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Стильні луки Олівії Палермо (18 фото)

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