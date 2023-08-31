У багатошаровій червоній сукні: "дівчина Бонда" на церемонії відкриття Венеційського кінофестивалю

30 серпня 80-й Венеційський кінофестиваль відчинив свої двері акторам, кінорежисерам та іншим зірковим особистостям. Цього року хрещеною матір'ю заходу стала акторка Катерина Муріно, яка прославилася завдяки ролі "дівчини Бонда" у фільмі "Казино Рояль" 2006 року.

На захід вона прибула у розкішній червоній сукні від Модного дому Armani Privé. Сукня була А-силуету і мала безліч рюш. Вперше це вбрання було представлене публіці у кутюрній колекції осінь-зима 2014 року.

Також вбрання було декороване великими квадратними каменями червоного кольору, які створювали цікаву фактуру та додавали гламуру.

Катерина Муріно / Фото: Associated Press

Родзинкою образу стали золоті прикраси від Cartier у вигляді пантери. Це колекція Panthère de Cartier — найзнаменитіша серія прикрас Cartier, яка нерозривно пов'язана з ювеліркою Жанною Туссен — яка придумала цей дизайн.

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