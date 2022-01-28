У баклажановій сукні і на шпильках: учасниця шоу "Холостяк-11" у звабливому аутфіті позувала у фотосеті

У баклажановій сукні і на шпильках: учасниця шоу "Холостяк-11" у звабливому аутфіті позувала у фотосеті

Джессіка Чегі в образі спокусниці знялася у новій фотосесії.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Джессіка Чегі - потішила своїх фоловерів новим цікавим знімком авторства Михайла Вешеленія.

У фотосеті Чегі продемонструвала сексуальний образ спокусниці. Вона позувала, присівши, у баклажановій обтислій сукні міді з розрізом, який дозволив продемонструвати стрункі ноги.

Вбрання Джес поєднала з бежевими лакованими туфлями на шпильках.

"Щастя не приходить. Приходить уміння його бачити", - підписала світлину Чегі.

А інша учасниця "Холостяка-11" – Олександра Миколюк – показала пікантний знімок із відпочинку в ОАЕ. Дівчина у чорній сукні похизувалася стрункими ногами.

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