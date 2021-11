У баклажановому костюмі від Etro: стильна Тейлор Свіфт на презентації своєї короткометражки

Тейлор Свіфт / Associated Press

Попзірка зачарувала публіку гарним вечірнім вбранням.

Співачка Тейлор Свіфт презентувала у Нью-Йорку для гостей та преси нове короткометражне відео на свою пісню All Too Well, яка була написана ще 2012 року та увійшла до її альбому Red. На показ знаменитість прийшла в розкішному штанному костюмі баклажанового кольору від італійського бренду Etro. Вбрання було виконане з оксамитової тканини, жакет був подовженим і двобортним, а штани трохи вкороченими. Тейлор поєднала вбрання з чорними черевиками на підборах, золотими сережками та недбалою елегантною зачіскою.

Тейлор Свіфт / Associated Press

Також на заході були і головні герої нового музичного відео — актори Ділан О'Браян та зірка серіалу "Дивні дива" Седі Сінк.

Тейлор Свіфт / Associated Press

Зазначимо, що пісня All Too Well увійшла до нового альбому зірки Red (Taylor’s Version), що включає 30 треків, серед яких перезаписи старих хітів та нові роботи.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання