У баклажановому костюмі від Etro: стильна Тейлор Свіфт на презентації своєї короткометражки

Попзірка зачарувала публіку гарним вечірнім вбранням.
Співачка Тейлор Свіфт презентувала у Нью-Йорку для гостей та преси нове короткометражне відео на свою пісню All Too Well, яка була написана ще 2012 року та увійшла до її альбому Red. На показ знаменитість прийшла в розкішному штанному костюмі баклажанового кольору від італійського бренду Etro. Вбрання було виконане з оксамитової тканини, жакет був подовженим і двобортним, а штани трохи вкороченими. Тейлор поєднала вбрання з чорними черевиками на підборах, золотими сережками та недбалою елегантною зачіскою.
Також на заході були і головні герої нового музичного відео — актори Ділан О'Браян та зірка серіалу "Дивні дива" Седі Сінк.
Зазначимо, що пісня All Too Well увійшла до нового альбому зірки Red (Taylor’s Version), що включає 30 треків, серед яких перезаписи старих хітів та нові роботи.
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