У баклажановому пальті з величезними плечима: Гейлі Бібер під прицілом папараці

Стильна красуня одягла вбрання у стилі 80-х.
Відома модель і засновниця косметичного бренду Гейлі Бібер потрапила під приціл папараці в Нью-Йорку, куди, ймовірно, прилетіла по роботі. Дівчину сфотографували, коли вона йшла до свого автомобіля.
На Гейлі був цікавий і досить незвичайний образ, оскільки вона одягла довге пальто баклажанового кольору з ґудзиками та дуже широкими плечима у стилі 80-х років.
Також вона одягла дуже коротку шкіряну спідницю, чорний светр із V-подібним вирізом та капронові колготки. Взула Гейлі туфлі Мері Джейн, у руці тримала велику сумку-валізу, на очі одягла сонцезахисні окуляри, а у вухах у неї були сережки-кільця.
Стиль 80-х один із улюблених у Гейлі. Дівчина часто експериментує з широкими плечима в одязі та міні. Якось улітку вона сходила за кавою в Лос-Анджелесі в образі навіяному цим стилем і зробила тоді свій улюблений лате-макіяж.
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